Hijos de Britney Spears habrían cortado contacto con ella porque le temen

Los hijos de Britney Spears, fruto de su relación con Kevin Federline, habrían cortado todo tipo de contacto con la cantante porque le temen, aseguró el exesposo de la artista.

En una reciente entrevista con el periodista británico Piers Morgan en Uncensored, Federline contó que sus hijos Sean Preston y Jayden decidieron dejar de ver a su madre por el supuesto comportamiento errático de la cantante.

“Jayden, que es mi hijo menor, ahora tiene 19 años, ha estado allí varias veces durante el último año y ha dejado de verla en los últimos meses debido a la situación”, dijo Federline, quien aseguró que sus hijos están preocupados por su madre.

Al ser cuestionado sobre el comportamiento de Britney Spears que llevó a sus hijos a no querer verla, el exbailarín dijo que eso es algo que no le corresponde a él contar, sino a sus hijos.

“Esa no es mi historia para contar. Esa es la historia que mis hijos pueden contar si así lo desean”, dijo.

Federline solo contó que la situación es tan grave que uno de sus hijos lo llamó aterrado para decirle que temía por la vida de su mamá. “Fue tan impactante que uno de mis hijos vino a mí, me llamó y me dijo: ‘No sé qué hacer. Tengo miedo de que mamá se muera’”.

Hace poco, Kevin Federline publicó su libro de memorias You Thought You Knew, en las que hace afirmaciones sobre su vida junto a Britney Spears que desataron la polémica.

En sus memorias, Federline relata episodios delicados e inquietantes, como un supuesto comportamiento errático de Britney durante su matrimonio e incluso un incidente en el que ella apareció en la puerta de la habitación de los niños con un cuchillo en mano.

Hasta el momento de estas declaraciones, Britney Spears no ha emitido una respuesta pública directa a las afirmaciones de Federline.

