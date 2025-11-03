Britney Spears desapareció de Instagram: La cantante eliminó su cuenta

Britney Spears desapareció de Instagram. En medio del conflicto con su exesposo Kevin Federline, la cantante estadounidense habría decidido eliminar su cuenta en la red social propiedad de Meta.

Este lunes, los fans de la intérprete de “Toxic” se percataron que el perfil de la artista ya no aparecía en Instagram, lo que generó preocupación entre ellos.

Al intentar acceder a la cuenta de Spears, la red social mostró el siguiente mensaje: “Este perfil puede haber sido eliminado”.

El perfil de TikTok de la cantante sigue activo y su última publicación fue el 9 de octubre.

En las últimas semanas, la cantante de 43 años había generado preocupación entre sus seguidores tras compartir videos donde mostraba moretones y vendajes tras una caída, además de reflexiones sobre su lucha personal y la tutela legal que enfrentó hasta 2021.

Recientemente, Britney Spears había desactivado los comentarios en sus publicaciones, en las que hacía referencias emotivas a sus hijos Sean Preston y Jayden James, quienes viven en Hawái con su padre Kevin Federline.

La desaparición de Britney de Instagram ocurre poco después de las recientes tensiones entre ella y Federline por la publicación de su libro de memorias, You Thought You Knew, en el que el exbailarín expone detalles controversiales sobre su relación con Britney y su divorcio, incluyendo supuestas infidelidades y una supuesta preocupación por la salud mental de la cantante.

Spears, por su parte, respondió acusando a Federline de manipulación emocional y de lucrar con su dolor, manifestando su frustración porque, según ella, él la ataca públicamente y logra convencer a la gente de su propia versión.

Un portavoz de Britney Spears emitió un comunicado oficial defendiendo a la cantante y resaltando que su prioridad son sus hijos y protegerlos de la exposición mediática innecesaria, calificando el libro de Federline y las reacciones como intentos de lucrar a costa de la imagen Britney.

Seguir leyendo:

· Britney Spears sobre los momentos difíciles que vivió: “Me cortaron las alas”

· Britney Spears rechaza las acusaciones de su expareja Kevin Federline

· Britney Spears acusó a su ex Kevin Federline de querer lucrar con ella