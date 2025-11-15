Britney Spears retomó el contacto con sus hijos tras años distanciados

Tras un prolongado distanciamiento marcado por tensiones y acusaciones familiares, Britney Spears volvió a comunicarse con sus hijos Sean Preston y Jayden James, de 20 y 19 años.

La noticia fue confirmada por Kevin Federline, exesposo de la cantante y padre de sus hijos, en una reciente entrevista en el programa Talk Shop Live.

Según Federline, el distanciamiento se debió a “cosas impactantes” que los hijos presenciaron en la casa de la cantante, lo que los llevó a cortar contacto con su madre.

Aunque Federline no ha hablado directamente con Britney, sabe que ella ya entabló comunicación nuevamente con sus hijos, lo que considera un avance positivo.

“Realmente espero que, a pesar de toda esta confusión, haya una luz al final del túnel”, dijo Federline.

Durante años, Federline ha relatado el deterioro de la relación materno-filial, mencionando comportamientos preocupantes que sus hijos observaron, lo que llevó a que uno de ellos temiera por la vida de su madre.

Sean Preston y Jayden James dejaron de visitarla en distintos momentos de este año, motivados principalmente por temores vinculados al posible abuso de sustancias por parte de Britney.

La publicación de las memorias de Federline, You Thought You Knew, generó una fuerte polémica, debido a que relata episodios delicados como supuestos comportamientos erráticos de Britney, incluyendo incidentes con los niños que causaron alarma en la familia.

En su momento, Spears calificó públicamente estas acusaciones como un “gaslighting” constante y doloroso por parte de su exesposo.

El equipo de Britney ha señalado que Federline y otras personas estarían aprovechándose económica y emocionalmente de la cantante.

Desde su separación definitiva en 2007, Britney Spears estuvo bajo tutela legal durante 13 años y Federline obtuvo la custodia mayoritaria de sus hijos, quienes viven actualmente con él en Hawái.

A pesar de las declaraciones cruzadas y episodios conflictivos, Kevin Federline expresó que sus hijos “adoran a su madre” y que hará lo necesario para facilitar una relación profunda entre ellos, incluso si eso implica ser visto como el “malo”.

