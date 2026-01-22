Kim Kardashian recuerda su polémica con Taylor Swift y reconoce: “Es una artista estupenda”

Tremendo revuelo causó Kim Kardashian luego de hacer mención de la cantante Taylor Swift y recordar la polémica rivalidad que protagonizaron en 2016, sorprendiendo a más de uno al confesar que actualmente es una de sus artistas más escuchadas.

Fue durante su paso por el podcast de su hermana menor, Khloe in Wonderland, que la socialité y empresaria hizo frente al conflicto suscitado hace una década, cuando su ex esposo Kanye West lanzó la canción “Famous” y ella filtró llamadas editadas que parecían mostrar a Swift aprobando la “escandalosa letra” que la mencionaba.

Como resultado de este hecho, las redes sociales se inundaron de emojis de serpiente y el lema “Taylor Swift Is Over Party” obtuvo reconocimiento internacional. Este episodio, según las palabras de Swift, terminó siendo la inspiración de su álbum “Reputation”.

Como parte de su entrevista, Khloé Kardashian hizo mención de este evento y cuestionó a Kim si en algún momento ha revelado que Taylor Swift es una de sus artistas más escuchadas.

Para sorpresa de los internautas, la fundadora de la marca de ropa interior SKIMS afirmó que lejos de lo que la gente piensa, su opinión sobre la artista multipremiada es positiva. Incluso, confesó disfrutar de sus temas musicales.

“Tengo algunas de sus canciones antiguas en mi playlist. Siempre he pensado que es una artista estupenda y con muchísimo talento“, declaró para el programa en YouTube de su hermana.

Además, Kim Kardashian se declaró una gran fanática del género country, colocando a Shania Twain como su favorita y expresando su admiración por otros artistas como: Carrie Underwood y LeAnn Rimes.

