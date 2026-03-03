Kim Kardashian y Lewis Hamilton compartieron fotos de un romántico viaje

El romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton sigue creciendo. La socialité y el piloto de Fórmula 1 compartieron en sus redes sociales fotos de un viaje romántico a Lake Powell, en la frontera entre Arizona y Utah.

A través de sus historias de Instagram, Kim y Lewis publicaron imágenes de los paisajes desérticos y las vistas desde una embarcación en el icónico embalse del río Colorado.

Aunque las imágenes son de paisajes y no de ellos, las publicaciones no dejaron lugar a dudas de que la pareja disfrutó de la misma experiencia.

Kim compartió videos de la formación geológica “The Wave” y del atardecer sobre el agua, mientras que Hamilton publicó clips de su rutina de ejercicio matutina y vistas panorámicas que coinciden exactamente con el paraje visitado por la fundadora de SKIMS.

Fuentes cercanas indicaron a Page Six que la pareja se hospedó en el exclusivo resort Amangiri. Este santuario de cinco estrellas, conocido por ser el refugio favorito de las celebridades que buscan privacidad total, ofrece suites que superan los 7,000 dólares por noche.

La arquitectura del hotel, integrada en la roca, permitió que los enamorados disfrutaran de cenas privadas y caminatas bajo las estrellas lejos de los lentes de los paparazzi.

Este viaje ocurre apenas semanas después de que ambos fueran vistos juntos en el Super Bowl LX, lo que marcó su primera aparición pública tras meses de especulaciones.

Según allegados, la relación se ha vuelto “seria” rápidamente, e incluso se reporta que Hamilton ya convive con los hijos de Kardashian.

Con la temporada 2026 de Fórmula 1 a punto de comenzar en Australia, este retiro en el desierto parece ser la última parada de descanso para Hamilton antes de volver a las pistas.

