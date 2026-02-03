¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton tienen un romance?: Esto se sabe

Lo que comenzó como un rumor de pasillo tras la fiesta de Año Nuevo en Aspen parece haber cobrado fuerza definitiva. Kim Kardashian y Lewis Hamilton han sorprendido al mundo del entretenimiento tras revelarse los detalles de un exclusivo encuentro en la campiña inglesa.

La empresaria y el piloto pasaron un romántico fin de semana en el prestigioso hotel Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds, Reino Unido.

Según informes recientes del diario británico The Sun, la logística del encuentro fue digna de dos estrellas internacionales. Kardashian aterrizó el pasado sábado en su jet privado en el aeropuerto de Oxford, desde donde fue trasladada al hotel. Por su parte, Hamilton llegó horas más tarde a bordo de un helicóptero procedente de Londres.

La pareja se habría alojado en una de las suites principales de la mansión, con un costo aproximado de 1,365 dólares por noche.

Fuentes cercanas revelaron al diario The Sun que la pareja aprovechó al máximo la privacidad del lugar, disfrutando de cenas a la luz de las velas y sesiones de spa en pareja. “Todo parecía muy romántico”, aseguró un informante, señalando que, aunque ambos contaban con equipos de seguridad, estos se mantuvieron discretos para permitirles disfrutar de su tiempo a solas.

Se estima que el costo total de la experiencia, incluyendo acceso privado a la piscina y servicios exclusivos, superó los 160,000 dólares.

Aunque Kim y Lewis han mantenido una amistad cercana desde hace más de una década —incluso compartiendo momentos con sus respectivas exparejas, Kanye West y Nicole Scherzinger—, este encuentro marca un cambio significativo en su relación.

Tras dejar el hotel el domingo por la mañana, la empresaria fue vista de compras en Londres, luciendo una sonrisa que, para muchos, confirma que atraviesa un gran momento personal. Por ahora, ninguno de los dos ha oficializado el romance.

