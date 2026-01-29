Kim Kardashian revela los detalles de su pijamada con Britney Spears

En un episodio reciente del podcast ‘Khloé In Wonder Land’, Kim Kardashian compartió los divertidos y entrañables detalles de la pijamada que vivió junto a la icónica estrella del pop Britney Spears en noviembre de 2025.

La conversación, impulsada por su hermana Khloé, reveló cómo este encuentro espontáneo se convirtió en un momento viral y en un testimonio de la conexión entre las celebridades.

Kim describió a Spears como “una muñeca” y “la chica más dulce”, destacando la naturalidad con la que se desarrolló la reunión. El encuentro fue coordinado por Cade Hudson, manager de Britney, quien las conectó. “Su manager, Cade, nos conectó y ella quería venir y quedamos“, explicó Kim, a lo que Khloé añadió: “Un saludo a Cade”.

A pesar de haberse visto pocas veces antes, la noche se desarrolló en un ambiente relajado y lleno de complicidad. “Pensé: ‘Solo somos chicas, siendo chicas'”, comentó Kim. Sin embargo, Khloé señaló que la historia pronto se volvió “loca” y “fuera de control” en los medios.

Selfies virales

La pijamada rápidamente generó titulares después de que Kim y Hudson compartieran imágenes en redes sociales. En una foto publicada por Kim, el grupo aparecía en pijama, acostado en su cama: ella haciendo un signo de paz y Spears sacando la lengua, con la leyenda “Noches de Calabasas”.

Otra selfie, subida por Hudson, los mostraba a los cuatro bajo una iluminación rosada.

Britney también compartió un video en su cuenta de Instagram (ahora eliminado), donde se la veía acostada entre las hermanas Kardashian, besando a Kim en la mejilla y bromeando con Khloé. “¡Oh, solo estamos relajándonos!”, decía Spears, mientras Khloé añadía: “¡En nuestra cama geriátrica!”.

El clip incluyó un momento encantador con True, hija de Khloé, y Chicago, hija de Kim, bailando en pijama.

Kim y Britney se conocen desde hace años, y Kim reveló que incluso había comprado uno de los conjuntos icónicos de Spears en una subasta. “Tengo el top de bikini de cristales de Bob Mackie de Britney Spears con los jeans de Dolce Gabbana”, contó.

Además, en 2021, Kim mostró su apoyo público a la cantante después de ver el documental Framing Britney Spears. En una publicación, reflexionó sobre el impacto de los medios: “Puede ser muy traumático y realmente puede quebrar incluso a la persona más fuerte.

Por muy pública que parezca la vida de alguien, nadie merece ser tratado con tanta crueldad”.

Escucha aquí parte del podcast:

