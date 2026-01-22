Britney Spears está ayudando a su hijo Jayden a lanzar su carrera musical

De acuerdo a nuevos informes, Britney Spears estaría utilizando su red de contactos para impulsar la carrera musical de su hijo menor, Jayden James Federline, de 19 años.

Según informó Us Weekly, la princesa del pop está facilitando a Jayden reuniones clave con productores con los que ella ha colaborado en el pasado. “Ella lo está ayudando a conectarse con algunos productores… Definitivamente quiere que él aproveche sus antiguas relaciones para que esté protegido y guiado en esto”, reveló una fuente cercana.

Este respaldo no es nuevo. En diciembre de 2024, Page Six informó en exclusiva que Britney apoyaba plenamente la aspiración de su hijo de convertirse en productor musical.

“Britney se ve muy reflejada en Jayden. Empezó muy joven y respeta su ética de trabajo“, comentó entonces otra fuente. “A Britney le encanta el estilo de Jayden y cree que tiene un sonido muy fresco. Está muy orgullosa de él“.

Reavivaron su relación en 2024

Este apoyo profesional se enmarca en un contexto personal de reconciliación. Tras años de distanciamiento, Jayden y Britney reavivaron su relación en 2024. La pasada Navidad, el joven pasó las fiestas con su madre, un reencuentro que contrasta con la decisión de su hermano mayor, Sean Preston Federline, de 20 años, quien optó por pasar la temporada en Luisiana con otros familiares.

Según Us Weekly, esta elección dejó a Spears “realmente herida”, aunque fuentes indican que madre e hijo mayor trabajan lentamente en reconstruir la confianza.

Kevin Federline, padre de los jóvenes y quien ha tenido su custodia desde 2008, se refirió en noviembre al proceso de acercamiento: “Aman muchísimo a su mamá… Siempre he querido que tengan una conexión con su madre”.

Aunque reconoció que las revelaciones del libro de memorias de Britney en 2023 complicaron la dinámica, afirmó que sus hijos están tratando de “reparar un vínculo” con ella.

