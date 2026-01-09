Britney Spears anuncia que no volverá a actuar en Estados Unidos

En una sorpresiva revelación a través de Instagram, la icónica estrella del pop Britney Spears anunció que no tiene planes de volver a actuar en Estados Unidos, decepcionando a miles de fanáticos que esperaban verla de nuevo en escenarios nacionales. La cantante, de 44 años, describió la decisión como motivada por “razones extremadamente sensibles”, sin profundizar en detalles.

Spears compartió una fotografía de su presentación en los American Music Awards de 2002, donde interpretó ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman‘, acompañando la imagen con un emotivo mensaje.

En él, explicó que sus frecuentes videos bailando en Instagram son parte de un proceso personal de sanación: “Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente desconoce”, escribió. “Sí, y a veces da vergüenza… pero caminé por el fuego para salvar mi vida”.

Una decisión que impacta a sus seguidores

La noticia más impactante para sus fanáticos llegó cuando Spears afirmó: “Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas”.

Sin embargo, dejó una puerta abierta para futuras presentaciones en el extranjero, expresando su deseo de actuar junto a uno de sus hijos en el Reino Unido o Australia: “Espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto”.

Spears no especificó a cuál de sus dos hijos —Sean Preston, de 20 años, o Jayden, de 19— se refería, pero en el pasado elogió públicamente el talento musical de Jayden, especialmente su habilidad para tocar el piano. En marzo del año pasado, compartió un video de su hijo ejecutando el instrumento, acompañado de un mensaje lleno de admiración: “¡Es un genio y estoy maravillada con él!”.

La última presentación en vivo de Spears en territorio estadounidense fue en octubre de 2018, durante el cierre de su gira ‘Piece of Me’ en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin. Desde entonces, la artista canceló una segunda residencia prevista para Las Vegas en 2019, tras el éxito de Britney Spears: Piece of Me (2014-2017). La cancelación coincidió con problemas de salud de su padre, Jamie Spears, quien sufrió una grave ruptura de colon.

Aunque sus fanáticos en Estados Unidos deberán viajar al extranjero para verla actuar nuevamente, Spears concluyó su publicación con un mensaje optimista y lleno de cariño hacia su hijo: “¡Es una gran estrella, y me siento muy honrada de estar en su presencia! ¡Que Dios te bendiga, hombrecito!”

