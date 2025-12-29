Britney Spears envía irónico a su familia en redes: “Nunca me faltaron el respeto”

Las festividades navideñas de Britney Spears han vuelto a poner el foco en la compleja y pública dinámica de su familia, marcando un momento de reconexión con uno de sus hijos, pero también evidenciando las profundas fracturas que persisten.

La cantante utilizó sus redes sociales para compartir un saludo navideño que sus seguidores interpretaron como un claro reproche aparte de su familia de origen. “Feliz (aunque tarde) Navidad a mi hermosa familia que nunca me ha faltado el respeto, hecho daño, ni causado traumas imposibles de reparar…”, escribió Britney en una publicación que rápidamente se viralizó.

Este mensaje, cargado de ironía, contrastó con la celebración íntima que sí pudo disfrutar. Mientras su hijo mayor, Sean Preston (20 años), viajaba a Luisiana para pasar la Navidad con su tía Jamie Lynn Spears y su abuela Lynne, Britney permaneció en Los Ángeles. Allí, según confirmó la revista People, tuvo un “tiempo muy especial” celebrando con su hijo menor, Jayden James, de 19 años.

Un encuentro con Jayden

El encuentro navideño representa un hito significativo en el tortuoso camino de reconciliación entre Britney y sus hijos.

La relación, gravemente dañada tras años de tutela legal y alejamiento, parece estar experimentando un deshielo, particularmente con Jayden.

Según fuentes cercanas citadas por Us Weekly, Jayden “aún tiene sentimientos encontrados” pero inició un proceso activo para reconstruir los lazos con su madre. Este acercamiento se habría intensificado desde noviembre de 2024, con varios encuentros en la residencia de la artista en Los Ángeles.

Un antecedente clave fue en junio, cuando madre e hijo asistieron juntos a una ceremonia religiosa, documentada en las redes sociales de Britney.

El apoyo de Kevin Federline, exesposo de la cantante y padre de los jóvenes, parece haber sido un factor crucial. En declaraciones a People, Federline expresó: “Ellos absolutamente aman a su madre, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Siempre he querido que tengan una conexión con su madre”. Incluso sugirió que su reciente libro, ‘You Thought You Knew’, tuvo como uno de sus objetivos propiciar este acercamiento familiar.

Mientras el vínculo con Jayden muestra signos de reparación, la relación de Britney con su familia de origen parece permanecer en un punto muerto. Medios como Page Six señalan que la cantante mantiene un vínculo “prácticamente inexistente” con su padre, Jamie Spears, y relaciones “frágiles” con su madre, Lynne, y su hermana, Jamie Lynn.

La división familiar quedó gráficamente ilustrada durante las fiestas: en una costa, Britney y Jayden; en otra, el resto del clan Spears reunido alrededor de Sean Preston. TMZ informó que la ausencia de Jamie Lynn en la celebración con Britney se debió a “compromisos laborales”.

La propia Britney habló abiertamente del dolor que le causa esta situación. En un comunicado compartido en octubre, discrepó de la versión de Federline, acusándolo de “gaslighting” y defendiendo su constante esfuerzo por mantener el contacto con sus hijos: “Siempre he suplicado y gritado por una vida con mis hijos… Me he sentido desmoralizada por esta situación”.

Seguir leyendo: