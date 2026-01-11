Britney Spears podría volver a los escenarios con un megaconcierto en Brasil

Britney Spears podría volver a los escenarios. Según reportes recientes, la intérprete de “Toxic” estaría en negociaciones para encabezar el que podría ser el concierto más grande de su carrera y uno de los eventos musicales más masivos de la historia, teniendo como escenario las icónicas playas de Brasil.

Los rumores apuntan que Spears se presentaría en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Este evento seguiría la estela de espectáculos monumentales realizados en años anteriores por figuras como Madonna y Lady Gaga, quienes lograron congregar a millones de personas en la arena brasileña bajo el marco del festival “Todo Mundo no Rio”.

Para Britney, Brasil no es un destino como cualquier otro. En su libro de memorias The Woman in Me (2023), la cantante recordó su paso por el Rock in Rio 2001 como uno de los momentos más felices y liberadores de su vida.

“En Brasil me sentí libre”, confesó la cantante en su autobiografía, destacando la conexión energética única que mantiene con el público brasileño.

Expectativa mundial

De concretarse, este espectáculo marcaría el primer concierto completo de la artista desde el cierre de su gira Piece of Me en octubre de 2018. Tras años de batallas legales y su mediática liberación de la tutela de su padre, los fans esperan con ansias su regreso a la música.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de la cantante, la prensa internacional y las autoridades de Río de Janeiro han alimentado las expectativas de lo que se perfila como el evento cultural del año.

De confirmarse, la “Princesa del Pop” no solo recuperaría su trono, sino que lo haría rompiendo récords de asistencia en el corazón de Sudamérica.

