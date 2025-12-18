Ángela Aguilar presume la increíble decoración de su casa por Navidad

La cantante mexicana Ángela Aguilar, quien está casada con Christian Nodal, presumió en días recientes la decoración de su casa por Navidad, con lo que declaró como formalmente inaugurada la temporada de fiestas.

Por medio de una publicación, que hizo en Instagram Stories, la hija de Pepe Aguilar dejó en evidencia lo mucho que disfruta de estos días de celebración.

En su imagen, que musicalizó con el tema ‘Twinkling Lights’ de Auni, la joven intérprete nos permitió contemplar a detalle la decoración que puso en su sala y junto a un gran ventanal.

Por lo que pudimos notar la temática de este año estuvo conformada por cuatro árboles de diferentes dimensiones, siendo de llamar la atención la altura de uno de ellos, pues mide varios metros, mientras que la altura del resto es la normal.

La decoración de sus árboles llamó la atención por sus luces cálidas y su minimalismo, contrario a lo sucedido con otras celebridades, quienes suelen saturar sus árboles de adornos de grandes dimensiones.

Si bien sus cuatro pinos se robaron las miradas, Ángela también decoró su sala con diversos elementos de la temporada, al recurrir a cojines rojos y a blancos con la imagen de un árbol, así como a velas de color rojo.

La forma en que el matrimonio González Aguilar adornó su casa se apoderó de inmediato de los likes y de las felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron su buen gusto.

“Hermosa decoración 😍😍😍”, “Muy bella decoración de Navidad 😍🌲👏”, “Que hermoso le quedó su árbol a Angela, lleno de mucho amor y paz😘🙏”, “Hermosa casa y decoración la mejor vibra del mundo para los señores esposos”, “Muyyyyy linda la decoración ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”,se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido.

Ángela Aguilar compartió detalles de la decoración de su casa por Navidad. (Ángela Aguilar/Instagram) Crédito: Ángela Aguilar/Instagram | Cortesía

