Por qué vinculan a Nodal con la posible cancelación de la boda de la hermana de Ángela Aguilar

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que crecieran los rumores sobre la posible cancelación de la boda entre Aneliz Aguilar y el empresario Luis Rodrigo Castillo, con quien se comprometió el 16 de octubre de 2024.

Y es que los rumores sobre la posible cancelación de la boda de Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo, surgió una teoría que involucra inesperadamente al cantante de regional mexicano Christian Nodal. De acuerdo con versiones difundidas por algunos medios y retomadas por usuarios en redes sociales, el cantante habría influido indirectamente en una supuesta “crisis” de pareja.



Todo estaría relacionado con el polémico tema del contrato prenupcial que alguna vez se dijo, sin confirmación y ya desmentido por Pepe Aguilar, que se le pidió a Nodal, y que, presuntamente, podría haber sido solicitado también al prometido de Aneliz. A

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura, diversos detalles en redes sociales y en apariciones públicas han llevado a pensar que la relación habría llegado a su fin.

¿Qué pasa en la relación de Aneliz y su prometido?

Los primeros indicios comenzaron en mayo de 2025, cuando Aneliz dejó de aparecer junto a su prometido y dejó de lucir su anillo de compromiso.

Más tarde, usuarios notaron que las fotos con Castillo desaparecieron de su cuenta de Instagram, incluyendo aquellas en las que presumía el anillo. Según se ha registrado, la última publicación en la que aparece usando la joya data del 8 de julio.

La especulación aumentó durante la celebración del Día de Acción de Gracias reciente, pues en la fotografía familiar compartida por los Aguilar no aparece Luis Rodrigo Castillo.



Medios como La Mejor y Radio Fórmula reportaron además diversas teorías que circulan en redes, entre ellas una que involucra a Christian Nodal. Aunque no existen pruebas que lo respalden, algunos usuarios sugieren que él habría sido indirectamente responsable de una “crisis” en la pareja.

El 4 de octubre, Pepe Aguilar desmintió por completo esta versión cuando fue cuestionado en Despierta América, donde declaró: “Si algo no tiene ese muchacho es ser tonto. ¿Cómo me va a firmar por el amor de Dios? ¿En qué cabeza cabe?”

