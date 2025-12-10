Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara tras la petición de un acuerdo del cantante 

Un nuevo movimiento en el ámbito legal sería el causante del reencuentro entre Christian Nodal y Cazzu. Y es que según nuevos reportes, el cantante sonorense presentó una propuesta formal ante las autoridades para alcanzar un acuerdo conciliatorio con la argentina, lo que los llevaría a enfrentarse cara a cara durante las próximas semanas.

Fue Televisa Espectáculos el medio que confirmó que la defensa del famoso acudió a la Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco para interponer un oficio conciliatorio que tiene como objetivo formalizar los términos de convivencia con su hija Inti, fruto de su relación con la exponente del género urbano.

A través de este oficio, se busca mediar las diferencias existentes respecto a la manutención y el futuro de la menor. Debido a que la medida busca evitar un proceso judicial prolongado, ambas partes serán citadas formalmente para establecer un canal de diálogo una vez que se asigne el caso a un juzgado.

De concretarse de forma exitosa, Christian Nodal y Cazzu pondrían punto final de forma presencial a la disputa legal y mediática relacionada con la custodia, convivencia y responsabilidades económicas hacia la pequeña nacida en septiembre de 2023.

Esta noticia surge a solo unos días de que el intérprete de éxitos como “Botella tras botella” y “De los besos que te di” interpusiera una demanda civil contra Cazzu en un juzgado de lo familiar en Jalisco.

Además de solicitar la participación activa en la crianza de su hija, el famoso mención que en reiteradas ocasiones, ha solicitado a la cantante su autorización para expedir el pasaporte mexicano de Inti y poder tramitar el visado necesario para viajar a Estados Unidos, país en el que reside actualmente junto a su esposa Ángela Aguilar.

“En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”, se lee en el documento obtenido por el programa “Ventaneando”.

Seguir leyendo:

• Christian Nodal demanda a Cazzu: revelan presuntos pagos en efectivo para la manutención de Inti ¿cuánto le dio?

• Christian Nodal y Ángela reaparecen en la cena de Acción de Gracias de los Aguilar

• Autoridades desmienten que Christian Nodal fuera exonerado del proceso legal en su contra