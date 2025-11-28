Christian Nodal y Ángela reaparecen en la cena de Acción de Gracias de los Aguilar 

Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron una mirada inédita a su celebración del Día de Acción de Gracias a través de redes sociales, demostrando que ante la polémica, su mejor medicina es la familia. ¿Cómo vivieron la importante fecha? Sigue leyendo para enterarte.

La primera en compartir una muestra de su velada fue la intérprete de “Que Agonía”, y lo hizo por medio de una publicación desde sus historias en Instagram que no tardó en atraer la atención de los internautas.

Se trató de una fotografía grupal en la que los famosos aparecen rodeados de Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, así como del patriarca de la familia, el cantante Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez, cada uno rockeando modelitos perfectos para la temporada de otoño.

Por su parte, Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron su propia cátedra de estilo al optar por atuendos combinados en tonalidades tierra. La joven portó una minifalda a cuadros con una abertura lateral y medias, mientras que su esposo se mantuvo estiloso con un pantalón de pana color vino y un suéter café.

Con esta hazaña en redes sociales, el matrimonio deja más que claro que su lazo familiar se mantiene fuerte a pesar de los dimes y diretes, hecho que semanas antes fue aclarado por la joven en una historia de Instagram.

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí“, dijo con respecto a las teorías de supuestos roces entre su familia y su esposo tras su triunfo en los Latin Grammy 2025.

“A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo“, aseguró en su mensaje.

