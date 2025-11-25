Pepe Aguilar defiende a Ángela de las críticas: “Ojalá las mexicanas dejen de fregarse entre sí”

El cantante Pepe Aguilar ha decidido salir a poner un alto a los dimes y diretes que se han generado en torno al desempeño que su hija Ángela Aguilar ha tenido en su gira “Libre Corazón”, atendiendo a las acusaciones de playback y poca afluencia del público. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Con una publicación en redes sociales, el intérprete de temas como “Prometiste” y “Lamentablemente” dio una mirada inédita a lo que ocurre detrás del escenario en cada show de su hija, desestimando las acusaciones de uso de playback al momento de cantar.

“Puro playback… no, no es cierto. Lo que es cantar en vivo señores“, se le escucha decir al exponente del género regional mexicano durante la grabación.

Además, Pepe Aguilar comprobó que, a diferencia de lo que se ha dicho en redes sociales, el recinto en el que se llevó a cabo el concierto alcanzó un alto número de asistentes: “Que no les digan, que no les cuenten, ahí está la gente bonita en El Paso, Texas”, comentó mientras daba una mirada a la audiencia de la noche.

Sin embargo, la estocada final se dio cuando el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre señaló como principales detractores de la joven a sus compatriotas: “Ojalá pronto las mexicanas dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco, está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, complementó.

Y es que según sus propias palabras, el mayor número de mensajes que se han generado en contra de Ángela provienen del género femenino, atribuyéndolo a su relación con Nodal.

“En datos duros, la verdad es que en rede sociales los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres y está bien loco que México sea el país que más se acaba a sus compatriotas“, declaró desde su cuenta de Instagram.

Seguir leyendo:

• Pepe Aguilar celebra el cumpleaños de Ángela con emotivo mensaje: “Eres mi mayor orgullo”

• Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, revela que le hace falta el amor de su papá: “Da tristeza”

• Los Aguilar alzan la voz por los latinos con un concierto sinfónico en el Hollywood Bowl