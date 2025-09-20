Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, revela que le hace falta el amor de su papá: “Da tristeza”

Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, mostró su lado más vulnerable en una entrevista que concedió a ‘El Gordo y La Flaca’, en donde se sinceró sobre la relación que lleva con su padre, pero también con Leonardo y Ángela, sus hermanos.

El rapero detalló en la conversación que, pese a su apariencia y de que refleja un temperamento fuerte, sí le duele estar distanciado de la familia de su familia paterna.

“Sí da tristeza. Por más tatuado, por más acá, por más felón que uno quiera ser, por más bravo que uno se quiera poner, o que quiera enseñarle al mundo que es, pues obviamente siempre quiere, pues el amor de su padre y de la familia”, contó Emiliano en un fragmento de su conversación.

A pesar de reconocer que le hace falta el amor de los suyos, el joven cantante, quien solo recibe ingresos de los que le deja TikTok, le cerró la puerta a una inminente y pronta reconciliación familiar, al asegurar que en estos momentos, debido a las tensiones que se respiran y a sus prioridades, la ve como poco viable.

“Ahorita no hay reconciliación. De mi parte no. Es que sí da tristeza. Todos contra mí”, continuó Emiliano, quien también descartó llamar a su padre para tener un acercamiento.

En la plática que tuvo con el show de Univision, el joven cantante reconoció sentirse solo y pasar por un mal momento no solo en el ámbito emocional, sino también en el económico, ya que todo lo que gana de sus redes sociales lo destina a sus dos hijas.

“Yo nunca realmente estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste. No me importa lo que la gente diga, es mi sentimiento. Yo me siento solo a veces”, se sinceró Emiliano, quien lleva alrededor de tres años alejado de la familia de su padre, con quienes se ha visto envuelto en los últimos meses en una guerra de indirectas.

