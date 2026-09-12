California enfrenta un calor récord y evita apagones: el secreto está en sus baterías gigantes

California está atravesando una de sus pruebas más exigentes del año. Las temperaturas alcanzaron niveles récord y la demanda de electricidad superó los 50,000 megavatios, pero el estado logró evitar los apagones rotativos que en años anteriores acompañaron a las grandes olas de calor.

La explicación está en un cambio que ha transformado silenciosamente la capacidad energética de California: el crecimiento de los sistemas de almacenamiento en baterías.

Los Ángeles Times reveló que una diferencia importante respecto a la situación que enfrentó el estado durante la ola de calor de agosto de 2020. En aquel momento, el sistema eléctrico administrado por el California Independent System Operator (CAISO) contaba con menos de 100 MW de capacidad de almacenamiento.

Ahora dispone de más de 17,000 MW.

“En unos cinco años, hemos aumentado enormemente la cantidad de almacenamiento de baterías que tenemos a nuestra disposición, y esa es una gran noticia”, explicó Jayme Ackemann, portavoz de CAISO.

El cambio que ayudó a California

Las baterías permiten almacenar parte de la electricidad generada por los paneles solares durante las horas de mayor producción. Esa energía puede utilizarse posteriormente, cuando cae la generación solar y aumenta el consumo de los hogares.

El mecanismo resulta especialmente importante durante las tardes y noches de temperaturas elevadas, cuando millones de personas recurren al aire acondicionado y otros equipos eléctricos.

Pero las baterías no son el único cambio. California también ha incrementado la generación proveniente de energías renovables, entre ellas la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.

En mayo, el estado alcanzó otro dato relevante: durante todo el mes, más del 50% de la electricidad utilizada por su sistema procedió de la energía solar.

“California ha experimentado un gran crecimiento en energía solar en los últimos cinco años”, señaló Abby Lestina, analista de Grid Status, organización que monitorea la oferta y la demanda de electricidad en los mercados energéticos estadounidenses.

La interconexión con otros sistemas eléctricos del oeste del país también ofrece una especie de respaldo. Cuando una zona enfrenta temperaturas extremas, puede recibir electricidad de regiones donde la demanda sea menor.

Más de 50,000 MW bajo presión

Durante la reciente ola de calor, la demanda eléctrica superó los 50,000 MW, acercándose al máximo histórico de 52,061 MW, registrado el 6 de septiembre de 2022.

Ackemann explicó que el sistema siguió de cerca el comportamiento de la red, pero consideraba que tenía capacidad suficiente para superar el momento de mayor presión.

Eso no significa que California esté libre de riesgos. El calor extremo puede ocasionar fallas en equipos y provocar interrupciones inesperadas, como ocurrió esta semana en San Diego.

Además, las compañías eléctricas mantienen los cortes preventivos en determinadas zonas cuando las condiciones elevan el peligro de incendios forestales. Estas interrupciones son distintas de los apagones rotativos utilizados para reducir la demanda durante una emergencia energética.

CAISO también contempla escenarios que podrían obligar a recurrir nuevamente a medidas extraordinarias. Un incendio forestal que dañara instalaciones de generación durante una ola de calor, por ejemplo, podría reducir la capacidad disponible de manera repentina.

“Tenemos una capacidad mucho mayor para afrontar ese tipo de incidentes inesperados”, afirmó Ackemann.

El reto, sin embargo, apenas comienza. California deberá seguir aumentando su capacidad eléctrica para enfrentar un clima cada vez más extremo, además del crecimiento de la demanda asociado con nuevas tecnologías y centros de datos de inteligencia artificial.

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