Arizona enfrenta regreso a clases con 4,300 muertes por calor y temor a operativos de ICE

El regreso a clases en Arizona llega con una presión que va mucho más allá de las mochilas y los útiles. En Tucson, las familias latinas enfrentan temperaturas que pueden superar los 40 °C, facturas eléctricas elevadas y el temor a agentes de ICE cerca de las escuelas.

Jennifer Cárdenas, psicóloga escolar y madre de gemelos de cuatro años, contó a El País que el calor cambió rutinas como caminar a visitar a familiares. Cuando el aire acondicionado falla, su familia debe salir de casa; mantener fresca una vivienda de tres habitaciones puede significar una factura de $450.

Calor que también afecta a los estudiantes

El problema no termina en casa. De acuerdo con el reporte de la temporada de calor de Pima County, Tucson registró 46 días por encima de 37.8 °C en 2025, incluidos 39 días sobre 40.6 °C. El condado contabilizó 117 muertes relacionadas con el calor y las visitas a urgencias aumentaron 13%, de 787 a 893.

Los datos estatales son contundentes: entre 2013 y 2024, más de 4,300 personas murieron en Arizona por causas vinculadas al calor; cerca de 2,000 eran latinas, según datos citados por el diario.

En las aulas, el calor extremo puede provocar fatiga, dolor de cabeza y problemas de concentración. Para hogares con menos recursos, mantener el aire acondicionado encendido puede ser una decisión difícil.

El otro temor: ICE cerca de las escuelas

A la preocupación por el calor en Arizona se suma el miedo a ICE. En enero de 2025, el gobierno de Donald Trump eliminó las directrices que restringían las acciones migratorias en lugares considerados sensibles, incluidas las escuelas. Reuters reportó que la medida devolvió a los agentes mayor margen de decisión para realizar operativos allí.

En Tucson, el distrito escolar actualizó sus protocolos después de que ICE detuviera a dos personas afuera de una primaria en febrero de 2026, informó Tucson Spotlight.

Así, el regreso a clases enfrenta dos incertidumbres: cómo proteger a los niños del calor extremo en Arizona y cómo garantizar que las familias puedan enviarlos a la escuela sin miedo. Agosto ya no significa únicamente el comienzo del ciclo escolar: también implica calcular cuánto cuesta mantener la casa fresca y qué riesgos puede traer cada trayecto.

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