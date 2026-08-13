Congresistas y activistas rechazan la compra de guantes eléctricos para el ICE

El plan del Gobierno de Trump para destinar hasta $20 millones a la compra de miles de guantes capaces de aplicar descargas eléctricas a personas durante operativos migratorios provocó una fuerte reacción de congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla adquirir estos dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), para agentes de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los presenta como herramientas de “distracción y desescalada” destinadas a controlar situaciones en las que una persona ofrezca resistencia física.

El aviso federal establece una inversión que podría alcanzar los $20 millones. Los equipos son fabricados por Compliant Technologies LLC, con sede en Lexington, Kentucky, y han sido utilizados anteriormente por algunos departamentos de policía y centros penitenciarios en Estados Unidos.

Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), cuestionó la decisión y acusó al ICE de contar con amplios recursos para desarrollar nuevas formas de utilizar la fuerza. “Armar a agentes mal entrenados con guantes de descarga eléctrica para infligir dolor a nuestros vecinos es repugnante y bárbaro”, afirmó Matos en una declaración incluida en la información proporcionada.

La congresista Delia Ramírez, demócrata por Illinois, también rechazó el plan y sostuvo en X que “bajo ninguna circunstancia” se debería confiar al DHS un equipo de estas características. Por su parte, el congresista Maxwell Alejandro Frost, demócrata por Florida, cuestionó que se utilicen fondos públicos para adquirir los dispositivos.

ICE defiende los guantes como una alternativa al uso de fuerza letal

La Administración Trump sostiene que los guantes pueden convertirse en una herramienta para reducir el riesgo de enfrentamientos y evitar recurrir a métodos de fuerza potencialmente más peligrosos. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió recientemente el proyecto y afirmó que se trata de una alternativa para situaciones que podrían terminar en el uso de fuerza letal.

ICE will be spending upwards of $20M for "Shock Gloves" to help de-escalate confrontations with illegal immigrants, according to the AP.



The "G.L.O.V.E." is manufactured by Compliant Technologies LLC, based in Kentucky.



"70% of officers killed with firearms are shot within 10? pic.twitter.com/UKUYnplUbu — Collin Rugg (@CollinRugg) August 13, 2026

Los dispositivos funcionan como guantes convencionales hasta que el agente activa un interruptor. Al entrar en contacto directo con la piel pueden producir una descarga que genera dolor y afecta temporalmente el control muscular. El fabricante afirma que la estimulación puede provocar el cumplimiento de órdenes en cuestión de segundos.

Sin embargo, especialistas y grupos de derechos civiles han advertido que el carácter discreto del dispositivo podría dificultar la supervisión de su utilización. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) cuestionó que los agentes puedan activar una descarga con un movimiento poco visible para las personas que se encuentren alrededor.

Activistas cuestionan el uso de la fuerza durante las redadas migratorias

La controversia ocurre mientras el ICE enfrenta críticas por el uso de la fuerza durante sus operativos. En los últimos meses, varios incidentes mortales protagonizados por agentes migratorios han intensificado el debate sobre los protocolos utilizados durante arrestos y detenciones.

La ACLU y otras organizaciones consideran que antes de incorporar nuevas herramientas de coerción deberían fortalecerse la capacitación, supervisión y rendición de cuentas. El plan también genera preocupación por las restricciones que el propio fabricante establece para determinados grupos considerados de mayor riesgo, entre ellos niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad.

ICE is arming its fascist white supremacist thugs with $20 million worth of skin-shock gloves at the same moment its custody death toll and budget both hit record highs.



The Department of Homeland Security posted a procurement notice this week for the G.L.O.V.E., short for? pic.twitter.com/OOOCAJq86M — ?agitprop + absurdity? (@agtprpnabsrdty) August 12, 2026

La discusión sobre los guantes se suma a un debate más amplio en Washington sobre el financiamiento y las facultades del ICE. Mientras la Administración defiende mayores recursos para reforzar las operaciones migratorias, sus críticos sostienen que cualquier expansión de esas capacidades debe ir acompañada de controles estrictos para evitar abusos.

Por ahora, el plan de adquisición permanece bajo el escrutinio de legisladores y organizaciones civiles, que reclaman explicaciones sobre las reglas que determinarían cuándo y cómo podrían utilizarse las descargas eléctricas durante los operativos migratorios.

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