El Niño apunta a romper récords: California enfrentaría uno de los inviernos más húmedos

California podría enfrentar uno de los inviernos más lluviosos desde que existen registros si se confirma la evolución del fenómeno El Niño, de acuerdo con las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), consideradas entre las más confiables del mundo.

El climatólogo Daniel Swain, investigador del Instituto de Recursos Hídricos de California, explicó que los modelos más recientes muestran un escenario “genuinamente extraordinario a extremo”, con una probabilidad de entre 70% y 100% de que las precipitaciones durante el invierno superen el promedio histórico.

Pronostican lluvias por encima del promedio

Según Swain, también existe entre 70% y 100% de probabilidad de que el periodo comprendido entre diciembre y febrero se ubique dentro del 20% de los inviernos más lluviosos registrados en California.

“Los datos apuntan a un evento de El Niño genuinamente extraordinario a extremo”, señaló el especialista al compartir el pronóstico elaborado por el ECMWF en sus redes sociales.

La advertencia ha generado preocupación, especialmente entre comunidades del sur del estado, donde en las últimas semanas se han registrado mareas excepcionalmente altas y fuerte oleaje que ya provocaron afectaciones en algunas zonas costeras.

Robert Merrell, residente de Long Beach, expresó su inquietud por el panorama. “Me preocuparía, porque si eso está ocurriendo ahora, El Niño obviamente tendrá un efecto climático aún mayor”, comentó.

Aumenta el riesgo de inundaciones

De acuerdo con Associated Press, El Niño es un fenómeno natural provocado por el calentamiento temporal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, capaz de modificar los patrones climáticos a escala global.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha advertido que este episodio podría ubicarse entre los más intensos desde que comenzaron los registros en 1950, favoreciendo un invierno más cálido y mucho más lluvioso en el sur de Estados Unidos.

Si las proyecciones se mantienen, California podría enfrentar meses de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y mayores daños en comunidades cercanas a la costa, por lo que autoridades y especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución del fenómeno.

Aug update from ECMWF predictive ensemble is genuinely extraordinary from extreme #ElNiño perspective. One implication: it is now indicating not only 70-100% odds of above avg winter precip California-wide, but also 70-100% odds of DJF 26-27 being among the top 20% of wettest CA? pic.twitter.com/MOexUT2X3J — Daniel Swain (@Weather_West) August 6, 2026

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