Ola de calor se intensifica en el sur de California

La ola de calor que golpea esta semana el sur de California se intensifica este jueves 23 de julio, con registros en los termómetros que pueden alcanzar los tres dígitos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las autoridades mantienen vigentes las alertas y los avisos de calor extremo para muchas comunidades de la región, que están vigentes al menos hasta la próxima semana.

While many areas are seeing minimal warming today, everything remains on track for a sharp warmup tomorrow. It will continue to feel muggy. Nights remain warm. Do not under-estimate the heat. Stay safe neighbors. #cawx pic.twitter.com/gahtywJ75L — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 22, 2026

Debido a las altas temperaturas que se registran durante el día, se incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre las personas vulnerables, como los niños y los ancianos.

Sigue leyendo: Peligrosa ola de calor impacta en el sur de California

“De jueves a domingo, en general, serán los días más calurosos de los próximos siete días. Vientos del norte con ráfagas afectarán algunas zonas hasta el viernes”, previno el NWS.

Una advertencia por calor está vigente desde las 8:00 a.m. de este miércoles hasta las 8:00 p.m. del lunes 27 de julio para la zona metropolitana de Los Ángeles.

Se pronostica que las temperaturas más extremas se registren en zonas como Antelope Valley, que esta bajo un aviso de calor extremo desde las 10:00 a.m. de este jueves hasta la noche del lunes, cuando los termómetros alcancen entre 100°F y 108°F (37.7°C y 42.2°C).

Sigue leyendo: Alerta vigente en el sur de California por el día más caluroso de la semana

La ola de calor también afecta las zonas costeras del condado de Los Ángeles, con registros máximos que pueden llegar a los 96°F (35.5°C).

“Existe un alto riesgo de enfermedades peligrosas por el calor, especialmente para grupos sensibles como los muy pequeños, las personas de edad avanzada, quienes no tienen aire acondicionado y quienes realizan actividades al aire libre”, alertó el NWS.

Los meteorólogos pronostican que este jueves será el día con las temperaturas más altas durante la presente ola de calor.

Sigue leyendo: Calor extremo afecta al sur de California con temperaturas superiores a 100°F

Durante las noches, los residentes del sur de California no pueden encontrar suficiente alivio, pues se prevé que las temperaturas nocturnas se mantengan por encima del promedio durante esta época del año.

Es posible que se tenga un ligero descenso en la sensación del calor este viernes, pero los meteorólogos mencionaron que podría ser limitado.

Funcionarios de Los Ángeles instaron a los residentes a tomar las precauciones necesarias para evitar una enfermedad relacionada con el calor, como mantenerse hidratados, permanecer en espacios interiores con aire acondicionado y limitar las actividades al aire libre durante las horas de calor extremo.

Sigue leyendo: Bomberos del sur de California, en alerta ante ola de calor

Se recomienda a los residentes que no tienen acceso al aire acondicionado encontrar alivio en bibliotecas públicas, instalaciones recreativas, centros para personas mayores u otros edificios públicos.

Emiten aviso por niveles de ozono

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) emitió para el condado de Los Ángeles un aviso por los niveles de ozono, vigente desde las 10:00 a.m. de este jueves hasta las 8:00 p.m. del lunes 27 de julio.

Según AQMD, la calidad del aire puede alcanzar niveles insalubres para grupos sensibles o superiores en los valles de San Fernando y San Gabriel, con condiciones insalubres o peores en el Valle de Santa Clarita.

Sigue leyendo: Alerta de calor extremo vigente en el sur de California

Los especialistas instaron a los niños, los ancianos y las personas que padecen asma u otras afecciones respiratorias a limitar el esfuerzo prolongado al aire libre cuando los niveles de ozono registren niveles superiores a los normales.

Para encontrar más información, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· NWS advierte sobre fuerte oleaje en el sur de California

· Peligro de incendios de vegetación en el sur de California por intensos vientos

· Calor extremo eleva riesgo de incendios en el sur de California