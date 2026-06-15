NWS advierte sobre fuerte oleaje en el sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó en las costas del sur de California intenso oleaje y peligrosas corrientes de resaca para los primeros días de la semana, condiciones que en los días recientes ya han causado víctimas fatales en el estado.

Los meteorólogos del NWS advirtieron a los residentes que todavía existe el riesgo de alto oleaje proveniente del sur, junto con mareas más altas, lo que provocará peligrosas corrientes de resaca desde la costa del condado de Santa Bárbara hacia el sur.

Southerly swell combined w/increased tides will bring dangerous rip currents & elevated surf from Pt. Conception southward today into early this coming week.

Remain off rocks & jetties, always keep an eye on the ocean, and follow local lifeguard advice before swimming. pic.twitter.com/WNBxUK2igi — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 14, 2026

El NWS recomendó a las personas mantenerse alejadas de las rocas y los muelles, así como mantener una vigilancia sobre las condiciones del oleaje y seguir las indicaciones de los socorristas antes de entrar al agua.

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En cuanto a la temperatura, los especialistas dijeron que las “condiciones típicas de junio” se mantendrán durante toda la semana, lo que incluye un flujo de viento, de débil a moderado, proveniente del mar, con nubes bajas y neblina en la mayoría de las zonas costeras por las mañanas.

“Las temperaturas, cercanas o ligeramente superiores a lo normal, continuarán hasta principios de la próxima semana, con leves episodios de calor por la tarde, antes de que las temperaturas bajen a mediados de semana”, dice el informe de pronóstico del NWS.

Fallece niña arrastrada por las olas en Orange

Las corrientes de resaca y el intenso oleaje reúnen condiciones que pueden volverse peligrosas para los bañistas o visitantes en las costas del sur de California, donde ya se registraron incidentes con fatales consecuencias.

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Autoridades de la ciudad de Laguna Beach, en el condado de Orange, recuperaron la mañana del jueves 11 de junio el cuerpo de una niña que fue arrastrada por la corriente junto con su madre y su hermano dos días antes.

Un grupo de bañistas respondió con rapidez y logró rescatar a la mujer y a su hijo, por lo que las autoridades, entre ellas la Guardia Nacional de Estados Unidos, comenzaron con la búsqueda de la niña, labor que se prolongó por más de 30 horas, hasta que la menor fue encontrada sin vida.

Bañista muere por heridas en Santa Cruz

Una mujer falleció y otra permanece hospitalizada en estado crítico tras ser arrastradas mar adentro por las peligrosas corrientes en el condado de Santa Cruz.

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El incidente ocurrió el 10 de junio, en medio de condiciones de alto oleaje en las playas de California, cuando las dos mujeres, de unos 20 años, fueron sorprendidas mientras se encontraban en la playa.

Los servicios de rescate lograron rescatar a una de las mujeres en Yellow Bank Beach, mientras que la otra fue encontrada en el área de Panther Beach. Ambas fueron trasladadas a un hospital.

El viernes, la Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz confirmó que una de las víctimas falleció a causa de sus heridas, mientras que la otra mujer permanecía en estado crítico.

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