Fuertes lluvias y granizo afectan el sur de California

Algunas regiones del sur de California fueron afectadas la tarde de este lunes por fuertes lluvias, truenos y hasta granizo debido a un sistema de tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que los fuertes chubascos y las tormentas eléctricas se registrarían en la región, especialmente en el Valle de San Fernando, con alta probabilidad de relámpagos, lluvia moderada y granizo pequeño.

Showers and thunderstorms are moving through the area, especially the San Fernando Valley, with good signals for lightning, moderate rain and small hail. Best to stay indoors until these storms pass. If on the roads, use extra caution and be prepared for sudden slowdowns. #cawx pic.twitter.com/bIvNJxOhmk — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) April 13, 2026

“Se recomienda permanecer en interiores hasta que pasen las tormentas. Si se encuentra en la carretera, extreme las precauciones y esté preparado para posibles detenciones repentinas”, publicó el NWS en las redes sociales.

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Los meteorólogos del NWS advirtieron que, además de la presencia de rayos en algunas zonas, también pueden ocurrir inundaciones localizadas en las carreteras, y posibles cortes de energía debido a la intensidad del viento.

Según los pronósticos, es posible que se registre hasta un cuarto de pulgada adicional de agua pluvial en algunas zonas, y hasta tres cuartos de pulgada en las zonas montañosas.

Se espera que el clima lluvioso se detenga en el transcurso de la noche de este lunes.

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Las temperaturas serán frescas en la mayor parte de la región, alrededor de 60°F (15.5°C), mientras que en Los Ángeles puede sentirse un poco más de calor, con registros de unos 70°F (21°C).

Se espera la caída de nieve en las zonas de mayor altitud en las montañas, aunque los niveles no pueden ser tan bajos como para dejar caer algo de nieve en los puertos de montaña.

Estaba vigente hasta las 7:00 p.m. un aviso de condiciones meteorológicas invernales en las zonas montañosas locales.

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Después de este periodo de humedad, se pronostican condiciones de clima seco para el resto de esta semana en el sur de California.

Para el fin de semana, se pueden esperar cielos despejados, con la presencia de fuertes vientos procedentes del mar, con una temperatura máxima de 80°F (26.6°C) para este sábado en Los Ángeles, el Valle de San Fernando y en el condado de Orange.

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