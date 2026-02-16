Tormenta invernal provoca caos en las calles de Los Ángeles

Una poderosa tormenta invernal descargó este lunes intensas lluvias que sobrepasaron la capacidad de desalojo de agua, lo que ocasionó severas inundaciones en varias zonas del condado de Los Ángeles.

Automovilistas quedaron atrapados por inundaciones en áreas de Burbank, Long Beach, Hollywood, North Hollywood y Sawtelle, donde los bomberos informaron que los equipos tuvieron que intervenir para rescatar a un conductor que quedó varado por la crecida del agua.

A special weather statement has been issued for Burbank CA, West Hollywood CA and Beverly Hills CA until 4:30 PM PST pic.twitter.com/2PchGfdXZU — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 16, 2026

Se mantienen vigentes las alertas de evacuación en zonas con cicatrices por los incendios de Eaton y Palisades desde antes de la llegada de la tormenta.

Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles instaron a los residentes a darse de alta en el servicio de NotifyLA.org para recibir alertas de emergencia.

“Es probable que este sea otro evento meteorológico significativo que los angelinos deben tomar en serio”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

“Insto a todos los angelinos, especialmente a quienes viven en zonas afectadas por incendios, a seguir las recomendaciones oficiales, tener precaución en las carreteras, planificar con anticipación y mantenerse informados”, agregó la alcaldesa.

Hasta la tarde de este lunes, los mayores problemas registrados eran por inundaciones, sin que se tuvieran reportes relacionados con flujos de lodo o escombros, sobre todo en comunidades cercanas a los terrenos afectados por recientes incendios forestales.

Los especialistas dijeron que el sistema de tormenta invernal presentaba un desplazamiento por la región más lento de lo que se esperaba.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles suspendió durante la mañana sus operaciones de despegue y aterrizaje debido a la actividad de tormentas eléctricas en el área.

Los totales de lluvia que se han registrado en el transcurso de este lunes son de 1 a 2.5 pulgadas en las zonas costeras, y de 2.5 a 5 pulgadas en las colinas y montañas.

Para las comunidades de montaña, están vigentes las alertas de tormenta invernal en zonas de mayor altitud, donde los niveles de nieve están por los 6,000 pies para este lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Para las tormentas invernales que se pronostican para los siguientes días de la semana, los niveles de nevadas pueden descender hasta los 2,500 pies para este jueves, con la posibilidad de que afecten el paso de Grapevine, entre otros.

El NWS advirtió que los automovilistas pueden encontrar condiciones extremadamente peligrosas de conducción en caso de que se tengan importantes cantidades de nieve.

De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de sol, acompañadas por temperaturas más cálidas, podrían regresar este fin de semana en el sur de California.

