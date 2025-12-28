Labores de limpieza avanzan tras paso de tormenta en el sur de California

Las labores de limpieza avanzan paulatinamente tras el paso de una intensa tormenta invernal durante la semana de Navidad en el sur de California.

Las mayores afectaciones se tuvieron en el condado de San Bernardino, en la comunidad montañosa de Wrightwood, donde las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra y flujos de lodo, que destruyeron una carretera y dejaron a miles de residentes sin servicio eléctrico.

Friday, December 26, 2025

Evacuation Warnings Lifted



📍Community of Wrightwood has been lifted.



📍North of Highway 2 to Palmdale Road west of Sheep Creek Road to the Los Angeles County line has been lifted.



Although storm warnings have been lifted, many affected areas still… pic.twitter.com/zIxWp9D7Z3 — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) December 27, 2025

El área de Oriole Road terminó sepultada después de que un río de agua arrastrara lodo, escombros y madera carbonizada desde las montañas hasta las viviendas que se localizan en las laderas.

Sigue leyendo: Tornado tocó tierra en Los Ángeles el día de Navidad: NWS

Varios pies de barro cubrieron automóviles y dejaron las calles de Wrightwood cubiertas del lodo desplazado por las precipitaciones que se registraron en vísperas de Nochebuena y durante el día de Navidad.

En el área de Los Ángeles, las lluvias dejaron varios pies bajo el agua una parte del Freeway 5, cerca del Aeropuerto de Burbank, varios pies bajo el agua.

Todas las órdenes y advertencias de evacuación se levantaron desde la tarde del viernes 26 de diciembre, vigentes para comunidades cercanas a cicatrices de incendios forestales recientes.

Sigue leyendo: Levantan ciertas advertencias de evacuación en San Bernardino

También se retiró una alerta de inundación que fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para la ciudad de Los Ángeles.

Una orden de evacuación que fue emitida en particular para el vecindario de Riverwood, en el área de Sunland-Tujunga, fue levantada después de una liberación de agua controlada de la presa de Tujunga por parte de los equipos de obras públicas del condado de Los Ángeles.

Desde este sábado volvieron a abrir el Centro de Recreación Palisades, el Centro de Recreación Rustic Canyon y el Centro de Recreación Crestwood Hills después de permanecer cerrados durante el paso de la tormenta invernal, informó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Sigue leyendo: Sur de California tiene la Navidad más lluviosa en años

El viernes, el centro de Los Ángeles registró una precipitación de 1.23 pulgadas, lo que representa un récord para el 26 de diciembre, rompiendo el récord anterior de 1.2 pulgadas que fue establecido en 1977,

También se registró un nuevo récord en el Aeropuerto de Long Beach, de 1.39 pulgadas, que superó la anterior marca de 1.14 pulgadas que se tuvo en 2019.

Sigue leyendo:

· Inundaciones en Los Ángeles: extienden órdenes de evacuación

· Estado de emergencia: impacto severo de tormenta en el sur de California

· Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles por tormenta de invierno