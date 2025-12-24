Estado de emergencia: impacto severo de tormenta en el sur de California

El sur de California se encuentra en estado de emergencia por una intensa tormenta invernal que afecta desde la noche de este martes, toda la región.

El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó este miércoles el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

NEW: Taking assertive steps to protect Californians from a series of powerful storms, @CAGovernor Gavin Newsom just proclaimed a state of emergency in Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, and Shasta counties.



The emergency proclamation allows for the rapid…

La declaración de la emergencia ocurre cuando zonas cercanas a las cicatrices de incendios forestales recientes están bajo advertencia de evacuación ante la amenaza de flujos de lodo y deslizamientos de tierra.

“California está actuando con prontitud y decisión para hacer todo lo posible por anticiparse a las peligrosas tormentas invernales”, expresó Newsom en un comunicado.

“El estado posicionó recursos con anterioridad, activó a las autoridades de emergencia y está trabajando en estrecha colaboración con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a los californianos seguros”, agregó el gobernador.

La proclamación de emergencia declarada este miércoles por el gobernador Newsom también se hizo para los condados de San Diego y Shasta.

Fuertes lluvias en la región

Hasta la mañana de este miércoles, los valles de San Fernando y Santa Clarita, así como las comunidades montañosas habían registrado las precipitaciones más intensas de la tormenta invernal.

Aviso de Inundación Repentina incluye Lancaster CA, Palmdale CA, Vincent CA hasta las 6:00 PM PST pic.twitter.com/0NgkCT3ujO — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 24, 2025

A las 9:00 a.m., la zona de Canoga Park reportó 3.11 pulgadas de agua pluvial, seguida por Newhall, Agoura y Chatsworth, con 3.07, 2.78 y 2.75 pulgadas, respectivamente.

Con 6.42 pulgadas, el área de Crystal Lake, en las montañas, era la comunidad con mayor cantidad de lluvia después de las primeras horas del fenómeno meteorológico.

En la zona metropolitana de Los Ángeles, el centro de la ciudad reportaba precipitaciones de hasta 0.85 pulgadas, mientras que en el área de Monte Nido había 2.08 pulgadas y en Bel Air se reportaban 1.27 pulgadas de lluvia.

Amenaza de tormentas eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un comunicado especial sobre la posibilidad de que ocurran fuertes tormentas eléctricas, acompañadas de intensos vientos.

De acuerdo con el radar Doppler del NWS, se rastrearon tormentas eléctricas a lo largo de una línea que iba desde 6 millas al norte de Sunland hasta cerca de Alhambra y Los Alamitos.

En algunas regiones se podrían registrar rachas de viento de hasta 50 millas por hora, con las condiciones que, según el NWS, aunque son poco probables, se podría producir un breve tornado.

Se emitió una advertencia de tornado para una pequeña parte del centro-este del condado de Los Ángeles, que comprende las comunidades de Alhambra, Pasadena, Monterey Park, San Gabriel, El Monte y Temple City.

La advertencia fue cancelada aproximadamente a las 10:40 a.m., aunque el NWS advirtió que los vientos peligrosos continúan, por lo que se mantiene vigente para la zona una advertencia de tormenta eléctrica severa.

Cierre de carreteras

Debido a las condiciones peligrosas, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó del cierre de la autopista Ángeles Crest, al norte de La Cañada Flintridge hasta la estación de información de Clear Creek.

En las redes sociales, la estación Crescenta Valley del LASD publicó un mensaje para solicitar a los residentes que eviten el área.

“Las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente, e intentar evitar los cierres pone en riesgo tanto a los conductores como al personal de emergencia”, dijo el LASD.

Miles de residentes afectados por cortes de energía

La tormenta invernal afecta a miles de residentes del sur de California por los cortes en el servicio de suministro eléctrico.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) informó de numerosos cortes de energía en varias zonas de servicio a su cargo.

La agencia informó que hay cuadrillas de trabajadores laborando para restablecer lo antes posible el servicio eléctrico, además de que se atienden las suspensiones que se han reportado.

De acuerdo con el LADWP, los cortes más grandes se encuentran en el Valle de San Fernando y en el área oeste de Los Ángeles.

En tanto, Southern California Edison también informó de cortes de energía en partes de Los Ángeles y en el condado de Orange, aunque con afectación a un menor número de residentes.

