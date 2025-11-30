Alerta: peligrosos vientos y frío extremo esta semana en el sur de California

Se pronostica una semana con fuertes vientos de Santa Ana debido a un sistema de tormenta seca que azota el sur de California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los meteorólogos dijeron que el sistema de tormenta seca también llega acompañado de un drástico descenso en las temperaturas en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Heads Up! This week gusty Santa Ana winds are expected Mon, Wed and Thu. After the recent rains, tree roots may still be weakened and there is a risk of downed trees and tree limbs. Secure outdoor objects and avoid parking under trees during the upcoming wind events! #CAwx pic.twitter.com/uy5VB4j39h — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 1, 2025

De acuerdo con el NWS, el fenómeno producirá condiciones racheadas generalizadas, en particular en Antelope Valley, los valles del interior y en las zonas montañosas, con temperaturas mínimas durante las noches que podrían caer cerca de o por debajo del punto de congelación hasta la mañana del viernes.

Sigue leyendo: Corte de energía en el sur de California como prevención ante incendios

El aumento en la velocidad de los vientos se hará presente desde la mañana de este lunes, con ráfagas que alcancen las 45 millas por hora en las zonas costeras y en los valles, y de 35 millas por hora en el área de Malibu, según el NWS.

Para las montañas de San Gabriel y Santa Susana, los especialistas adelantaron que se pueden registrar ráfagas más intensas, de 50 millas por hora.

El martes se espera una pausa en los vientos de Santa Ana, pero pueden volver a intensificarse desde el miércoles, con ráfagas de hasta 55 millas por hora en las montañas. En las zonas costeras y en los valles, la fuerza de los vientos puede estar entre 35 y 45 millas por hora.

Sigue leyendo: Precaución ante posibles incendios en el sur de California por condiciones climáticas extremas

Por la intensidad de los vientos, NWS dijo que se pueden esperar condiciones difíciles de conducción para vehículos de alto perfil, con el riesgo de volcaduras. Los vientos también pueden arrastrar objetos sueltos en el exterior, dañar estructuras temporales y derribar árboles.

La región experimentará un descenso drástico de temperaturas cuando los vientos aminoren durante la noche.

Se pronostican las mañanas más frías de la semana para este martes, jueves y viernes, cuando en algunas zonas del interior pueden descender a temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación.

Sigue leyendo: ¡Prepárate: el calor y vientos de Santa Ana llegan al sur de California!

Los meteorólogos del NWS advirtieron sobre posibles daños a cultivos y plantas sensibles, así como un riesgo moderado de hipotermia para las personas y los animales que no tengan refugio.

Para tener acceso a las actualizaciones informativas del Servicio Meteorológico Nacional, se puede consultar su sitio web oficial en este enlace.

Sigue leyendo:

· Alerta por vientos se extiende al viernes en el sur de California

· Extienden alerta por fuertes vientos en el sur de California

· Segundo día con fuertes vientos en el sur de California