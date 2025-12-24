Gobernador de California declara estado de emergencia por 6 eventos climáticos

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este martes estado de emergencia por seis fenómenos meteorológicos que ocurrieron en el estado durante este año.

La oficina del gobernador de California informó en un comunicado que, con la declaración del estado de emergencia, las comunidades tienen la oportunidad de acceder a la asistencia y los recursos estatales para ayudar a que se recuperen de los desastres.

NEW: @CAGovernor Gavin Newsom has declared states of emergency to support recovery efforts for six severe weather events earlier this year that caused significant damage in the City of Rancho Cucamonga, Del Norte County, Santa Barbara County, San Luis Obispo County, Imperial… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) December 24, 2025

“El gobernador Gavin Newsom proclamó hoy el estado de emergencia para apoyar los esfuerzos de recuperación por seis eventos climáticos severos a principios de este año que causaron daños significativos”, se dijo en el comunicado.

Sigue leyendo: Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia por redadas de ICE

Los fenómenos meteorológicos afectaron zonas en Rancho Cucamonga, en el condado de San Bernardino, así como en los condados de Del Norte, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Imperial y Sierra.

De acuerdo con los funcionarios de California, los seis fenómenos meteorológicos que causaron daños significativos y que fueron considerados en la declaración de emergencia por parte del gobernador Newsom son los siguientes:

Tormentas de viento en Rancho Cucamonga (enero)

en Rancho Cucamonga (enero) Tsunami en el condado de Del Norte (julio)

en el condado de Del Norte (julio) Incendio Gifford en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara (agosto y septiembre)

en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara (agosto y septiembre) Tormentas monzónicas en el condado Imperial (agosto)

en el condado Imperial (agosto) Tormentas y deslizamientos de tierra en el condado de Sierra (agosto)

en el condado de Sierra (agosto) Tormentas en los condados de San Bernardino e Imperial (septiembre)

En 2025, se han tenido 16 declaraciones de estado de emergencia en California, que incluyen las seis que se proclamaron este martes.

Sigue leyendo: Newsom acelera proyectos de prevención de incendios en California

Para obtener una lista completa de todas las declaraciones de estado de emergencia que se han tenido en California en este año, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· California declara emergencia por el virus de la gripe aviar

· Emergencia en área de Los Ángeles por movimientos de tierra

· Estado de emergencia proclama gobernador Newsom para el sur de California por tormenta invernal