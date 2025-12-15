Tormenta invernal podría llegar con lluvias y nevadas al sur de California

El sur de California podría tener lluvias y nevadas durante la semana de Navidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los pronósticos del NWS, una tormenta invernal podría llegar la próxima semana a la región, acompañada de lluvias y nevadas en zonas montañosas.

All signs are pointing to a pattern shift with widespread rain across the region as early as next weekend, but more likely the week of Christmas. Still some uncertainty in timing & totals. #CAwx #LARain

“Con el espíritu navideño, ¡aquí tienen un regalo para quienes extrañan la lluvia! Todo apunta a un cambio en el patrón, con lluvias generalizadas en la región a partir del próximo fin de semana, aunque es más probable que sea durante la semana de Navidad”, dijo el NWS en las redes sociales.

Para los especialistas del Meteorológico Nacional, todavía es demasiado pronto para determinar las condiciones para la semana de Navidad en el sur de California, así como los totales de lluvia que se puede esperar.

Durante esta semana, en la región prevalecen condiciones soleadas, con temperaturas inusualmente cálidas, pero el clima podría tener un cambio cuando estamos a unos días de la entrada del invierno.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 80 °F al menos hasta este jueves 18 de diciembre, antes de descender hasta los 70 °F para el fin de semana.

La calidad del aire se mantiene moderada en la mayor parte de la región, con una prohibición obligatoria para la quema de leña vigente hasta las 11:59 p.m. de este martes 16 de diciembre, según el Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La prohibición para la quema de leña aplica a todos los residentes de la Cuenca Atmosférica de la Costa Sur, que incluye el condado de Orange y las zonas no desérticas de los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino.

#CheckBeforeYouBurn: No Burn Day Alert extended through Tuesday, December 16th:

Find out more about our No-Burn program at https://t.co/Q46dBQObYi and sign up for alerts at https://t.co/lyxsiZhidg pic.twitter.com/vn2WdkLi9K — South Coast AQMD (@SouthCoastAQMD) December 15, 2025

Según el pronóstico a largo plazo del Servicio Meteorológico Nacional, una tormenta que se desarrolla en el Pacífico podría llegar tan pronto como el 22 de diciembre, con niveles de nieve cayendo en las comunidades montañosas, lo que podría complicar los viajes durante las vacaciones.

Los especialistas dijeron que el sistema probablemente puede traer precipitaciones generalizadas en el sur de California, pero los modelos no concuerdan en relación con cuándo puede comenzar a llover ni en qué cantidad.

Sin embargo, los meteorólogos advirtieron que las personas que esperan una gran cantidad de nieve en las estaciones de esquí podrían quedar muy decepcionados.

“El patrón tormentoso de la próxima semana no parece ser una gran fuente de nieve para nuestra zona, ya que la vaguada en niveles superiores absorberá humedad inicialmente desde el suroeste, y luego una columna de agua desde el sur se sumará a la diversión”, dijo el NWS en un boletín.

Para los meteorólogos, las temperaturas podrían mantenerse demasiado altas para tener una nevada significativa en la región.

