Residentes de Los Ángeles deben prepararse para tormenta invernal, piden autoridades

Autoridades del condado de Los Ángeles pidieron a los residentes, en particular a quienes viven cerca de cicatrices de incendios, que tomen las medidas de precaución ante la llegada de una fuerte tormenta invernal que afectará desde este martes 23 de diciembre el sur de California.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se esperan cuatro días de lluvia, con la mayor intensidad entre la noche de este martes y el miércoles, cuando las precipitaciones pueden ser intensas, con el riesgo de provocar inundaciones repentinas y flujos de lodo.

Se tiene prevista una alerta de inundaciones para la mayor parte de la zona metropolitana de Los Ángeles, que estará vigente de las 4:00 p.m. del martes hasta las 4:00 p.m. del viernes 26 de diciembre, cuando se pueden tener lluvias de 0.75 a 1.25 pulgadas de agua por hora.

Se recomienda que si reside cerca de una ladera, de una zona afectada por incendios o en una calle que se inunda fácilmente, desde ahora consiga sacos de arena, además de limpiar los desagües pluviales y tener un plan de evacuación en caso de que sea necesario.

Los residentes de Altadena pueden solicitar sacos de arena en el Patio de Mantenimiento de la Flota de Obras Públicas, en 252 Mountain View Street.

Las personas afectadas por el incendio Palisades y que pueden ser afectadas por inundaciones o flujos de lodo pueden recoger sacos de arena en el estacionamiento de la Biblioteca de Malibu, en 23519 West Civic Center Way.

“Con esa cantidad de lluvia en el área quemada, tenemos varias casas que tienen el potencial de verse afectadas“, expresó el subjefe del Departamento de Bomberos de Pasadena, Anthony James.

El NWS dijo que un río atmosférico que ha afectado al norte de California durante los últimos días se desplaza hacia el sur del estado, con lluvias desde este martes.

De acuerdo con los especialistas, las precipitaciones más fuertes pueden ocurrir desde la medianoche del martes hasta el miércoles.

“Las precipitaciones por hora, especialmente en las zonas altas, deberían superar fácilmente la pulgada durante el momento de mayor intensidad de la tormenta, el miércoles“, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el NWS, las lluvias más intensas se tendrán en las montañas orientadas al sur, pero mencionó que es probable que ocurran precipitaciones muy intensas, cercanas a una pulgada por hora, en las zonas más bajas.

Los meteorólogos mencionaron que las personas que se encuentren en zonas particularmente vulnerables o en zonas con quemaduras recientes, deberían empezar a tomar medidas de protección lo antes posible.

“Es casi seguro que habrá numerosos deslizamientos de tierra, graves inundaciones por fuertes lluvias o por desagües pluviales obstruidos, y posiblemente flujos de escombros cerca de las cicatrices de incendios recientes”, agregaron los especialistas del NWS.

A pesar de que las lluvias más fuertes probablemente ocurran el miércoles, es posible que se tengan precipitaciones intensas en ocasiones el día de Navidad.

Los efectos del río atmosférico proveniente del Pacífico continuará trayendo lluvias esporádicas a la región el viernes y sábado, aunque para entonces la cantidad de agua debería ser menor al cuarto de pulgada por hora.

El pronóstico del NWS reiteró que no se esperan nevadas significativas durante esta tormenta invernal, aunque los niveles pueden descender hasta los 7,000 pies para el jueves y el viernes.

