Intensa tormenta invernal afectará el sur de California en la semana de Navidad

Una intensa tormenta invernal por un río atmosférico, con fuertes lluvias, se pronostica durante la semana de Navidad en el sur de California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los meteorólogos, se tiene un 90% de probabilidad de que los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo registren lluvias, de moderadas a fuertes, desde este martes y al menos hasta la noche del sábado.

Good afternoon!!!!



Strong #SoCal storm over the Christmas holiday.



– Rain Tue-Sat

* Heaviest Tue Night-Wed

– FLOOD WATCH Tue Afternoon-Wed Evening

* All 4 counties

* Debris flows and widespread urban flooding possible

– Gusty SE winds Tue-Wed#CAwx pic.twitter.com/RRR7QfQaiE — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 21, 2025

Los pronósticos del NWS dicen que la tormenta invernal alcanzará su punto más intenso entre el martes y jueves, incluido el día de Navidad, con las precipitaciones más intensas entre la noche del martes y el miércoles.

Debido a la duración prolongada de la tormenta, existe preocupación por inundaciones repentinas, flujos de lodo, deslizamientos de tierra y retrasos en los viajes por las carreteras durante una de las temporadas de vacaciones más concurridas del año.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las carreteras y los aeropuertos podrían sufrir afectaciones desde la noche del martes hasta el jueves, por lo que pidió a los viajeros estar preparados ante posibles retrasos.

Las lluvias pueden llegar acompañadas de fuertes vientos en gran parte de la región, que podrían ser lo suficientemente intensos en algunas zonas, especialmente en las montañas y laderas, como para derribar árboles y causar cortes en el servicio eléctrico.

Esta tormenta invernal no se espera que provoque nevadas significativas en las estaciones de esquí, debido a que se pronostica que los niveles de nieve se mantendrán por encima de la mayoría de las estaciones al menos hasta la mañana de Navidad.

Sin embargo, se espera que los niveles de nieve puedan descender más adelante, en el transcurso del día de Navidad y durante el fin de semana, lo que podría afectar a las zonas de mayor altitud.

Los meteorólogos dijeron que las condiciones en las costas pueden empeorar por la entrada de la tormenta invernal.

El NWS dijo que es probable que se tengan condiciones oceánicas peligrosas de martes a viernes, con fuertes vientos, alto oleaje e intensas corrientes de resaca.

Por la intensidad de la tormenta, pueden ocurrir inundaciones costeras, de leves a moderadas, especialmente en playas orientadas al sur, con condiciones peligrosas para la navegación.

