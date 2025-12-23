Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles por tormenta de invierno

Las autoridades de Los Ángeles emitieron advertencias de evacuación ante la llegada de una fuerte tormenta invernal que eleva el riesgo de posibles deslizamientos de tierra en zonas afectadas por recientes incendios forestales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) emitió la alerta, que está vigente desde las 11:00 a.m. de este martes hasta las 11:00 p.m. del jueves para la zona de Pacific Palisades y el sur de Runyon Canyon.

HEADS UP!!! Dangerous weather this week!!! Take the time now to prepare and NEVER drive through flooded roadways!!! pic.twitter.com/B6oSqcyrnc — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 23, 2025

Funcionarios del condado de Los Ángeles también emitieron advertencias de evacuación vigentes en las zonas cercanas a los incendios de Palisades, Eaton, Agua Dulce, Lidia, Franklin, Bridge, Canyon, Owen, Hurst y Kenneth, que entran en vigor a las 11:00 a.m. de este martes.

Sigue leyendo: Intensa tormenta invernal afectará el sur de California en la semana de Navidad

Caltrans informó que cerrará un tramo de 3.6 millas de Topanga Canyon Boulevard/State Route 27 (SR-27) entre Pacific Coast Highway y Grand View Drive, en el área de Topanga Canyon.

El cierre de la carretera estaba programado a partir de las 9:00 a.m. de este martes, ante la previsión de fuertes lluvias y el riesgo de deslizamientos de tierra.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) dio a conocer otros cierres de vialidades que entran en vigor a partir de las 8:00 p.m. de este martes, entre los cuales están:

Malibu Canyon Road : cierre parcial (solo vehículos de emergencia) entre Francisco Ranch Road/Adamson Flats Road y un poco al sur de Piuma Road.

: cierre parcial (solo vehículos de emergencia) entre Francisco Ranch Road/Adamson Flats Road y un poco al sur de Piuma Road. Tuna Canyon Road: cierre total de la vialidad entre aproximadamente el número 2870 de Tuna Canyon Road (entrada) y Pacific Coast Highway.

Un río atmosférico que entró a California desde este lunes, causando graves inundaciones en el norte del estado, llega al sur de California con una intensa tormenta invernal, con fuertes lluvias e intensos vientos desde la tarde de este martes y que se prolongarán al menos hasta el viernes.

Sigue leyendo: Tormenta invernal podría llegar con lluvias y nevadas al sur de California

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la tormenta invernal afectará principalmente a los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Las lluvias se esperan desde la tarde de este martes, intensificándose en el transcurso de la noche y mañana del miércoles, y continuando el jueves, día de Navidad, hasta el fin de semana, según el NWS.

Además de las lluvias, se esperan condiciones de niebla intensa y fuertes vientos, de 40 a 60 millas por hora, en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Sigue leyendo: Alerta: peligrosos vientos y frío extremo esta semana en el sur de California

Los niveles para nevadas en las zonas montañosas pueden caer hasta los 7,000 pies a partir del miércoles, y hasta los 5,500 pies desde el jueves.

El NWS advirtió que los viajes durante la semana de Navidad, tanto por carretera como por vía aérea, pueden verse afectados como consecuencia de la tormenta, por lo que solicitó a los residentes estar atentos ante posibles inundaciones repentinas y caída de árboles por los vientos.

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que los trabajadores municipales están preparados para responder ante los efectos de la tormenta invernal.

Sigue leyendo: Los Ángeles tiene el quinto mes de noviembre más lluvioso

“Los servicios de emergencia, los equipos de obras públicas y el personal de las empresas de servicios públicos están listos para responder a los posibles efectos de mal tiempo”, dijo Bass.

“Los angelinos que planeen viajar para pasar tiempo con sus familiares y seres queridos esta semana festiva deben extremar las precauciones en las carreteras, planificar con anticipación y mantenerse informados”, agregó la alcaldesa de Los Ángeles.

Agencias como el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Bomberos (LAFD) y el Departamento de Agua y Electricidad (LADWP) están preparadas para atender los posibles estragos por la tormenta, especialmente en zonas afectadas por incendios o por posibles cortes de energía.

Las autoridades recordaron a los residentes que pueden registrarse para recibir alertas de emergencia en NotifyLA en este enlace.

Sigue leyendo:

· Tormenta trae lluvias abundantes al sur de California

· Impacto de las fuertes lluvias: deslizamientos de tierra y cierres de carreteras en el sur de California

· Prepárate: nueva tormenta se aproxima al sur de California