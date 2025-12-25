Levantan ciertas advertencias de evacuación en San Bernardino

Autoridades levantaron algunas advertencias de evacuación para ciertas áreas en el condado de San Bernardino por la tormenta invernal que afecta el sur de California en la semana de Navidad.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, se retiraron las alertas para las áreas de Forest Falls, Seven Oaks, Angelus Oaks, Northern Yucaipa y en las zonas de Oak Glen.

On Thursday, December 25, 2025, at 1PM, the shelter in place for the community of Wrightwood has been changed to an evacuation warning. There is still a potential for mud and debris flows from an approaching storm that may affect your area.



Además, se levantaron las advertencias para la comunidad de Highland, a lo largo de la cicatriz del incendio Line y en el área al sur de Greenspot Road, entre Church Street y Merris Street.

Las autoridades recomendaron a los residentes consultar el mapa disponible en este enlace para localizar las áreas que se vieron afectadas durante la tormenta invernal.

El gobernador Gavin Newsom declaró este miércoles el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino por el impacto de la tormenta invernal en la semana de Navidad.

Disminuyen orden de refugio en Wrightwood

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino informó este jueves que la orden de refugio que se emitió para la comunidad de Wrightwood se cambió a una advertencia de evacuación.

“Todavía existe la posibilidad de que se produzcan flujos de lodo y escombros debido a una tormenta que se aproxima y que podría afectar su área”, dijo el departamento del sheriff en una publicación en las redes sociales.

Se informó que la comunidad de Lytle Creek también se encuentra bajo una advertencia de evacuación vigente.

El Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino aprovechó la pausa de lluvia que se tuvo durante la mañana de este jueves para enviar equipos al área de Wrightwood que sufrió las afectaciones este miércoles debido a las intensas lluvias.

Los bomberos de San Bernardino dijeron que sus elementos permanecen bajo mando unificado con el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles para coordinar los trabajos de atención este jueves debido a la tormenta invernal.

Las precipitaciones del fenómeno meteorológico provocaron inundaciones repentinas que causaron daños en algunas viviendas, así como en una carretera que comunica con Wrightwood, donde algunos automovilistas quedaron atrapados por los flujos de lodo.

Como parte de su labor, los bomberos de San Bernardino acudieron puerta a puerta para evacuar a los residentes que quedaron atrapados por el agua en sus viviendas.

Sistema de tormentas impacta en Ventura

El sistema de tormentas que se esperaba para este jueves amenazaba con causar inundaciones en la ciudad de Ventura, lo que obligó a emitir una alerta de inundación vigente hasta la noche de este jueves, en Navidad.

Como medida de precaución, las autoridades dieron la orden de cerrar el muelle de Ventura.

Funcionarios de la ciudad dijeron que se esperaban lluvias totales de 5 a 6 pulgadas en el área de Ventura, además de reiterar que se mantiene una alerta de oleaje intenso vigente hasta las 11:00 a.m. de este viernes.

Se emitió una orden de evacuación para el parque de casas rodantes de Ventura Beach ante el peligro de aumentos significativos en el río Ventura, con el peligro potencial de inundaciones.

“Se insta a los residentes y visitantes a prepararse ahora y estar listos para evacuar rápidamente en caso de que empeoren las condiciones”, dijo la ciudad de Ventura en una actualización informativa.

