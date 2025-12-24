Inundaciones en Los Ángeles: extienden órdenes de evacuación

Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles extendieron las órdenes de evacuación ante la intensidad de las lluvias por la tormenta invernal que impacta desde la noche de este martes en el sur de California.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que se emitió una orden de evacuación para la comunidad de Riverwood debido a una descarga parcial de rutina de la presa de Tujunga para prevenir posibles inundaciones en el área.

“Este es un proceso estándar que se ha llevado a cabo en el pasado. Se está notificando personalmente a los residentes del vecindario de Riverwood sobre esta medida necesaria y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una orden de evacuación obligatoria”, dijo la alcaldesa.

“Los residentes deben usar la carretera Conover Fire Road para evacuar“, agregó la alcaldesa en su mensaje.

Bass mencionó que equipos del LAPD y del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) iban a permanecer en el área como medida de precaución para responder ante cualquier eventualidad que ocurriera.

Lluvias inundan freeway en Los Ángeles

Las torrenciales lluvias de la tormenta invernal dejaron bajo el agua el Freeway 5 en la zona metropolitana de Los Ángeles, lo que obligó al cierre del tránsito vehicular.

El Freeway 5 quedó sumergido bajo varios pies de agua alrededor del mediodía en el área cercana a Penrose Street, en el noroeste del Valle de San Fernando.

Los equipos de Caltrans estaban trabajando en el lugar para desalojar los desagües que permiten la evacuación del agua, según la Patrulla de Caminos de California (CHP), que en una actualización informativa a las 2:00 p.m. dijo que el camino permanecería cerrado “hasta nuevo aviso”.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni conductores atrapados en sus vehículos como consecuencia de la inundación en el freeway.

Los carriles de la autopista, normalmente muy transitados, permanecieron cerrados desde Penrose Street hasta Lankershim Boulevard.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó de 4 a 7 pulgadas de agua pluvial en las zonas costeras y en los valles del sur de California al menos hasta el viernes.

La mañana de este miércoles, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino como consecuencia de la tormenta invernal.

Flujos de lodo en comunidad de San Bernardino

Las inundaciones y los flujos de lodo y escombros empeoraron la tarde de este miércoles las condiciones en la comunidad de Wrightwood, en el condado de San Bernardino.

Debido a las condiciones, las autoridades del condado de San Bernardino emitieron un aviso de “refugio en el lugar” para los residentes de Wrightwood.

Aproximadamente a la 1:30 p.m., el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino recomendó a los residentes que permanecieran en sus casas y evitaran viajes innecesarios.

La autopista 2 que conduce a Wrightwood se encuentra afectada debido a las inundaciones, por lo que está vigente una advertencia de evacuación mientras trabajan los equipos para controlar la situación en el área, según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

“En este momento, la carretera 2 está intransitable debido a múltiples flujos de escombros y hay fuertes inundaciones en la zona”, dijo el oficial de información pública del condado de San Bernardino, Chris Prater.

El oficial mencionó que, alrededor de las 7:30 a.m.. se recibieron informes de inundaciones y flujos de escombros, además de que se reportaron viviendas afectadas.

Las autoridades emitieron una advertencia de evacuación para los residentes de la ciudad de Wrightwood, desde Pine Street hasta la línea con el condado de Los Ángeles.

