Sur de California tiene la Navidad más lluviosa en años

Con severas inundaciones y flujos de lodo y escombros transcurrió este miércoles con el paso de una intensa tormenta invernal por el sur de California.

El fenómeno meteorológico, impulsado por un río atmosférico proveniente del Pacífico, descargó fuertes lluvias, acompañadas de ráfagas de viento, que obligaron a emitir órdenes de evacuación obligatorias en varias zonas, en particular las cercanas a cicatrices de incendios forestales recientes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el sur de California podría tener su Navidad más lluviosa en años y advierten sobre el peligro de que ocurran más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En la zona metropolitana de Los Ángeles, las áreas afectadas por los incendios de enero estaban bajo alertas de evacuación. Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron que el día anterior se entregaron unas 380 órdenes de evacuación a residentes en viviendas especialmente vulnerables.

Durante la tarde de este miércoles, una parte del Freeway 5, cerca del Aeropuerto de Burbank, tuvo que ser cerrado debido a las inundaciones.

Las precipitaciones comenzaron a disminuir por la tarde en Los Ángeles, aunque se pronostica que otro sistema de tormentas se dirija a la región con más lluvias y posibles tormentas eléctricas este jueves.

Este miércoles, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

Una de las regiones más afectadas por la tormenta invernal fue el Inland Empire, donde las lluvias ocasionaron severos daños.

Las lluvias destruyeron parte de una carretera en el condado de San Bernardino. Crédito: Wally Skalij | AP

Los bomberos del condado de San Bernardino informaron del rescate de varias personas que quedaron atrapadas en sus vehículos como consecuencia de flujos de lodo y escombros en una carretera que conduce a Wrightwood, localidad turística en las montañas de San Gabriel a 80 millas de Los Ángeles.

Para este jueves, se pronostican más lluvias, aunque no con la misma intensidad de las que ocurrieron durante el miércoles. en la mayor parte de la región.

Se espera que una siguiente ronda de lluvias se traslade al condado de Ventura antes de dirigirse al condado de Los Ángeles, después de desplazarse lentamente hacia el este durante la noche del miércoles.

En algunas regiones se pueden presentar lluvias considerables, antes de que el sistema de tormentas se aleje de la región la noche de este viernes.

