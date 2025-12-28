Tornado tocó tierra en Los Ángeles el día de Navidad: NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que un tornado categoría EF-0 tocó tierra en el área de Boyle Heights el día de Navidad, causando algunas afectaciones, como techos dañados y ventanas estrelladas, a causa de una intensa tormenta invernal.

Expertos del NWS acudieron a la zona, acompañados por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, para evaluar los daños que causaron los fuertes vientos en el lugar donde ocurrió el tornado, así como para revisar las cámaras de vigilancia.

See here for details from our storm survey for the EF0 TORNADO that occured yesterday (12/25) in the neighborhood of Boyle Heights. Peak winds of 80 mph have been estimated based on damage. 🌪️ https://t.co/te8O8tBoYr — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 27, 2025

Según el NWS, el tornado EF-0 ocurrió aproximadamente a las 10:10 a.m. del 25 de diciembre, con vientos superiores a las 80 millas por hora.

Los meteorólogos dijeron que el tornado tuvo una trayectoria de aproximadamente un cuarto de milla de largo por un ancho de 30 yardas.

La categoría EF-0 para el tornado que ocurrió en Boyle Heights se basó en los daños a postes de electricidad, en techos de estructuras y en múltiples señales en la zona donde ocurrió.

Las cámaras en Whittier Boulevard, cerca de Lorena Street, mostraron fuertes vientos que hicieron volar escombros, mientras que dos ventanas de un restaurante mexicano en un centro comercial volaron por los aires. La fuerza del viento también arrancó letreros de edificios y trozos de tejados.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas por el tornado.

“Escala Fujita Mejorada (EF), nivel 0, vientos de 80 millas por hora, longitud de trayectoria de un cuarto de milla, ancho de trayectoria de 30 yardas”, dijo el meteorólogo del NWS, el Dr. Ariel Cohen.

“En comparación con muchos tornados en Oklahoma, fue uno de los de menor calificación, pero todavía así es impactante“, agregó.

Durante la tormenta invernal del día de Navidad, las autoridades emitieron advertencias de tornado en la zona.

“Estábamos dentro de la casa viendo películas y oímos una ráfaga de viento fuerte, como si golpeara nuestra ventana. De repente, miramos afuera y el techo de la casa del vecino estaba volando por todos lados“, dijo el residente Mauricio Méndez en una entrevista con la cadena ABC.

Los vecinos de la zona mencionaron que el tornado fue una sorpresa desagradable para una mañana de Navidad.

Los tornados se clasifican en la escala Fujita mejorada (EF), que los clasifica de EF-0 a EF-5, de acuerdo con la velocidad estimada del viento y los daños.

