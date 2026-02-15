Los Ángeles se prepara: advertencias de evacuación por tormenta

Autoridades de Los Ángeles emitieron este sábado advertencias de evacuación para zonas cercanas a cicatrices de recientes incendios forestales, ante la llegada de una fuerte tormenta invernal que se pronostica desde la noche de este domingo 15 de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó intensas precipitaciones a partir de la mañana de este lunes, por lo que se emitió una advertencia de evacuación que permanece vigente desde las 9:00 p.m. de este domingo hasta las 9:00 a.m. del martes 17 de febrero.

Periods of wet weather this week. Highest amounts and rates expected on Monday with chances for thunderstorms. Potential for flash flooding with rock and mudslides possible. #CAwx #LArain pic.twitter.com/7DQyaS5k4Y — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 14, 2026

La advertencia de evacuación comprende zonas cercanas a cicatrices de los incendios Palisades, Hurst y Sunset.

Sigue leyendo: Regreso de tormentas invernales: pronósticos y alertas para el sur de California

“El lunes se tiene la mayor probabilidad de flujos de escombros en áreas quemadas“, dijeron los especialistas del NWS.

Aunque es factible determinar cuándo pueden ocurrir las primeras lluvias, los meteorólogos mencionaron que es difícil precisar con detalle cómo se desarrollarán los siguientes cuatro o cinco días, especialmente cuando se trata de un sistema con dos o tres tormentas invernales.

Tras la llegada de la primera tormenta invernal la noche de este domingo, se pronostica una segunda tormenta para el miércoles y una tercera para el jueves, con niveles de humedad difíciles de determinar.

Sigue leyendo: Calor extremo y lluvias: pronóstico del clima esta semana en el sur de California

Se insta a los habitantes que residen en zonas consideradas en las advertencias a que revisen los planes de evacuación, así como a tener a la mano artículos esenciales y mantenerse informados sobre las actualizaciones conforme se desarrolle el avance de la tormenta invernal.

Está disponible un mapa interactivo del sistema de alertas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) para conocer las actualizaciones sobre las zonas de evacuación y los recursos disponibles.

Las autoridades de Los Ángeles decidieron emitir advertencias de evacuación ante el pronóstico de intensas precipitaciones, que podrían provocar deslizamientos de tierra y flujos de escombros en zonas donde se encuentran cicatrices de recientes incendios forestales.

Sigue leyendo: California se libra de la sequía tras 25 años

El peligro en zonas afectadas por las llamas de incendios forestales debido a intensas precipitaciones es que la vegetación que normalmente estabiliza las laderas ha sido destruida por el fuego, lo que permite que el agua, el lodo y las rocas se desplacen cuesta abajo rápidamente.

Una alerta de tormenta estará vigente en las comunidades montañosas del condado de San Bernardino desde la mañana de este lunes, ante la posible precipitación de nevadas.

De acuerdo con los meteorólogos, se esperan de 4 a 9 pulgadas de nieve en elevaciones entre 6,000 y 7,000 pies; de 9 a 14 pulgadas en 7,000 y 8,000 pies, y hasta 20 pulgadas de nieve en elevaciones por encima de 8,000 pies.

Sigue leyendo: Vientos de Santa Ana y frío durante el fin de semana en el sur de California

Los residentes también deben estar preparados para fuertes vientos, con ráfagas de 60 a 70 millas por hora, y con un rango de visibilidad por debajo de un cuarto de milla debido a las nevadas.

Los conductores deben esperar condiciones de viaje muy difíciles, y en ocasiones pueden ser imposibles, particularmente durante la ronda de nevadas de este lunes y más adelante en la semana, cuando se espera una segunda etapa de nevadas.

Sigue leyendo:

· Sur de California recibe el Año Nuevo con tormenta invernal

· Vientos de Santa Ana derriban árboles y causan destrozos en el sur de California

· Más precipitaciones en el horizonte para el sur de California en Año Nuevo