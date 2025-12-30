Vientos de Santa Ana derriban árboles y causan destrozos en el sur de California

Los intensos vientos de Santa Ana dejaron este lunes una estela de daños en varias ciudades del sur de California.

Después de las fuertes lluvias que dejó una tormenta invernal en la semana de Navidad, la región se vio afectada por una ronda de vientos que causó el derribo de árboles y daños en varios lugares.

⚠️FINAL UPDATE⚠️ Crews are picking up the closure and SR-118 will be fully OPEN momentarily. Thank you for your patience. Remember to watch for debris and road hazards, especially at night, during strong wind events like today.@CityofMoorpark @moorparkpd @VCFD @knxnews https://t.co/p4E9inzlgL — CHP Moorpark (@CHPMoorpark) December 30, 2025

En el área de Moorpark, un enorme árbol cayó sobre los cables del servicio eléctrico, lo que obligó a la Patrulla de Caminos de California a mantener cerrado un tramo de la carretera SR-118 hasta la noche.

En el vecindario de Sylmar, en Los Ángeles, durante la mañana del lunes, un árbol se derrumbó sobre una residencia donde se encontraba dormida una familia.

“Fue enorme. Sonaba literalmente como si se desgarrara“, expresó Jezebel White, propietaria de la vivienda, en entrevista con la cadena ABC.

Por el impacto, las ramas atravesaron el techo de la casa en uno de los dormitorios, donde dormía el hermano del dueño de la propiedad.

“Mi hermano saltó de la cama porque estaba literalmente a cinco o seis pies de distancia de golpearlo“, agregó White, cuya familia pasó varias horas limpiando los destrozos por la caída del árbol.

En el barrio de Porter Ranch, los fuertes vientos volcaron contenedores de basura y se desplazaron por una calle.

También se reportó la caída de otro árbol en el área de Tarzana, sin que se mencionaran daños posibles por este incidente.

En el condado de Orange, una palmera cayó sobre un automóvil en el que estaban dos mujeres a bordo, causando lesiones a una de ellas, sin que se tengan más detalles sobre su condición de salud.

“Nos encontrábamos detenidas en un semáforo. Estábamos a cinco o seis autos detrás del semáforo, y de repente, empezamos a avanzar, y el árbol nos cayó encima por el lado derecho“, mencionó una de las víctimas.

En el área de Buena Park, los fuertes vientos levantaron un toldo que estaba en el patio trasero de una residencia y quedó atrapado entre los cables de energía, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para retirarlo de forma segura.

“Si ve algo atrapado en los cables, protéjase. Haga lo que pueda y llame al 911“, dijo Quinn Collinson, de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó vientos de 25 a 40 millas por hora, con ráfagas de 60 millas por hora, en el sur de California, incluidas partes de las montañas de San Gabriel y Santa Mónica.

A pesar de que los avisos y advertencias de fuertes vientos ya fueron levantados, las autoridades recomendaron a los automovilistas que extremen las precauciones mientras viajan por las carreteras.

