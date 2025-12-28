Más precipitaciones en el horizonte para el sur de California en Año Nuevo

Después de pasar por un intenso sistema de tormentas invernales durante la semana de Navidad, el sur de California debe prepararse para más lluvias en la víspera de Año Nuevo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la posibilidad de precipitaciones se tiene desde este miércoles 31 de diciembre y se extenderá durante los dos siguientes días, para tener un comienzo de año lluvioso.

Now that we had a quiet weather day, let's look ahead to what the next week's weather has in store:



🌬️Santa Ana Winds Sunday-Tuesday



☔️Rain Chances Return for New Year's pic.twitter.com/fFAifR5fTP — NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 28, 2025

Los meteorólogos dijeron que la próxima tormenta no será como el evento que ocurrió en la semana de Navidad, porque se pronostica que descargue lluvias ligeras a moderadas.

Sigue leyendo: Tornado tocó tierra en Los Ángeles el día de Navidad: NWS

La probabilidad de lluvia aumenta desde la noche del miércoles 31 de diciembre hasta el día de Año Nuevo, condiciones que se pueden extender hasta el sábado, y con lluvias intermitentes en la región hasta el martes 6 de enero.

En cuanto a las estimaciones iniciales de lluvia, las áreas costeras y en los valles pueden tener entre 1 y 2 pulgadas, y entre 2 y 4 pulgadas de agua pluvial en las colinas y comunidades montañosas durante este periodo.

Sin embargo, antes de la llegada de la próxima tormenta invernal, el sur de California enfrenta una ronda de intensos vientos de Santa Ana.

Sigue leyendo: Levantan ciertas advertencias de evacuación en San Bernardino

Se emitirá una alerta de fuertes vientos desde las 4:00 a.m. de este lunes, que permanecerá vigente hasta la 1:00 p.m. del martes 30 de diciembre.

Las autoridades solicitaron a los residentes en zonas con suelo saturado de humedad por las recientes lluvias que tengan precaución debido a que hay una mayor probabilidad de que ocurran caídas de árboles durante las intensas ráfagas de viento.

De acuerdo con el NWS, en algunas zonas se podrán registrar ráfagas de viento de hasta 35 millas por hora. La intensidad de los vientos puede disminuir de forma gradual durante el martes.

Sigue leyendo: Sur de California tiene la Navidad más lluviosa en años

Durante la noche de este domingo y en las primeras horas de este lunes, comunidades en las montañas del condado de Los Ángeles, incluida la zona oeste de Santa Mónica, así como las montañas de Santa Susana, pueden registrar vientos de 25 a 40 millas por hora, con ráfagas de hasta 65 millas por hora.

Sigue leyendo:

· Inundaciones en Los Ángeles: extienden órdenes de evacuación

· Estado de emergencia: impacto severo de tormenta en el sur de California

· Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles por tormenta de invierno