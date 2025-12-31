Sur de California recibe el Año Nuevo con tormenta invernal

Si el sur de California tuvo una Navidad bastante lluviosa debido a un intenso sistema de tormentas, para el Año Nuevo el escenario puede ser muy similar, con advertencias de evacuación para residentes cercanos a zonas afectadas por incendios forestales recientes.

Una tormenta invernal comenzó a hacer sentir sus efectos desde la mañana de este miércoles, en vísperas de Nochevieja, y se prolongará hasta los primeros días de enero.

Latest details on the stormy week ahead. HAVE A SAFE HOLIDAY: Avoid the roads as much as possible Wednesday Night through Thursday. DO NOT try to drive through any road covered with water. Stay away from streams and rivers, especially if camping in the mountains #cawx#larain pic.twitter.com/SW6PBNF7x0 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 30, 2025

Desde la mañana de este miércoles ya se reportaban precipitaciones en zonas como South Gate, en el sureste del condado de Los Ángeles, y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticaba que las lluvias ligeras continúen por el resto del día.

De acuerdo con los meteorólogos, las lluvias más intensas se pueden esperar después de la medianoche, en los primeros minutos del 1 de enero de 2026, y que permanezcan hasta el mediodía de este jueves.

En los valles, las mayores precipitaciones se tendrán cerca de las laderas, de entre 0.25 y 0.50 pulgadas de agua pluvial por hora.

Según el NWS, es posible que las lluvias alcancen una acumulación de hasta 1 pulgada por hora en el momento de mayor intensidad de la tormenta, así como de cualquier tormenta eléctrica que pueda formarse.

Una alerta de inundación se mantendrá vigente para gran parte del sur de California desde la noche de este miércoles 31 de diciembre hasta la noche de este jueves 1 de enero, cuando una escorrentía puede elevar los niveles de ríos, arroyos, riachuelos y otras ubicaciones bajas propensas a inundaciones.

Las autoridades mantendrán un monitoreo permanente sobre el avance de esta tormenta invernal, con una alerta de evacuación vigente desde este miércoles para zonas afectadas por incendios forestales recientes.

En el condado de Los Ángeles, la alerta de evacuación comprende las áreas cercanas a las afectadas por los incendios Palisades, Eaton, Agua Dulce, Franklin, Lidia, Bridge, Kenneth y Canyon.

Se puede encontrar más información sobre evacuaciones por parte de las autoridades del condado de Los Ángeles en este enlace.

El NWS dijo que se tiene una probabilidad del 100% de que ocurran lluvias en el área de Pasadena este jueves durante el 137° Desfile de las Rosas.

Las autoridades de Pasadena recomendaron a las personas que tengan planeado acampar que lleven bolsas de dormir resistentes para abrigarse durante la noche, porque lo más probable es que también ocurran precipitaciones desde la noche del miércoles.

Se informó que no estarán permitidas las tiendas de campaña, andamios ni escaleras. Para consultar la lista completa de los objetos que no se pueden llevar, puede consultar este enlace.

Debido a que no se tienen temperaturas lo suficientemente bajas asociadas con esta tormenta invernal, los niveles de nieve se mantendrán por encima de los 8,500 pies.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el clima lluvioso en el sur de California podría continuar hasta principios de la próxima semana.

Gavin Newsom ordenó a la Oficina del Servicios de Emergencia del Gobernador de California ubicar con antelación personal y recursos de bomberos y rescate en las zonas con mayor riesgo de inundaciones, flujos de lodo y escombros del sur del estado, con especial atención en zonas afectadas por incendios.

“Al preposicionar equipos de emergencia y activar recursos con antelación, podemos responder con mayor rapidez y eficacia si las condiciones empeoran“, dijo el gobernador de California en un comunicado.

Agencias estatales como Cal Fire, la Patrulla de Caminos de California y Caltrans están preparadas con personal y equipo para apoyar las operaciones de respuesta locales.

