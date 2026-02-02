Calor extremo y lluvias: pronóstico del clima esta semana en el sur de California

Cambios repentinos de clima tendrá esta semana el sur de California, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Se espera la entrada de un sistema de alta presión desde este martes 3 de febrero, que elevará las temperaturas hasta niveles casi récord para esta temporada del año, pero las condiciones cambiarán drásticamente teniendo un importante enfriamiento, con la posibilidad de algunas lluvias.

Gusty #SantaAnaWinds will bring another warming/drying trend Tue-Thu. See attached graphic for peak winds Tue night-Wed when gusts of 35-50 mph will be likely, along with max temps climbing to 80-90 degrees for many coastal/valley areas. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/XSNLCOsbtT — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 2, 2026

En un informe, el NWS dijo que la tendencia hacia el calentamiento comienza este martes, con influencia de una ronda de vientos de Santa Ana, antes de que los termómetros registren el miércoles temperaturas superiores a los 80 °F en la mayor parte de la región, y hasta de 90 °F en algunas zonas.

Para algunas partes de Los Ángeles, los registros pueden alcanzar este miércoles los 91 °F, y en el área de Pasadena los 88 °F, en lo que se espera que sea el día más caluroso de la semana.

The return of #SantaAnaWinds Tue-Thu will bring another warning trend with record high temperatures possible by Wednesday when warmest coastal-valley areas could range between 85-90 degrees. Here are the projected high temps for Wed. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/CHl8gViuTA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 2, 2026

Existe la amenaza de que puedan ocurrir incendios ante la combinación de un nivel de humedad relativa bastante bajo, el calor y la fuerza del viento.

Southern California Edison y otras empresas de servicios públicos monitorearán los circuitos para detectar posibles cortes de energía por seguridad pública (PSPS) en caso de que la fuerza del viento exceda los límites de seguridad en áreas de alto riesgo de incendios.

Los especialistas del NWS evalúan si una acumulación de alta presión atmosférica puede ser lo suficientemente intensa como para emitir una advertencia de bandera roja generalizada, o si este evento permanecerá por debajo del umbral crítico.

Se espera que la fuerza del viento sea más intensa a partir de este martes.

“Los vientos racheados de Santa Ana traerán otra tendencia de calentamiento/sequedad de martes a jueves“, publicó el Servicio Meteorológico Nacional en las redes sociales.

El NWS dijo que el flujo marino se fortalecerá desde la noche de este lunes hasta el martes, lo que impulsará aire caliente y seco desde el desierto hacia la costa.

Debido a la ronda de vientos de Santa Ana, las ráfagas pueden ser de 50 a 60 millas por hora, sobre todo en las montañas de San Gabriel y Santa Mónica, así como en los pasos de Inland Empire.

Después del jueves, cuando pase el periodo de mayor intensidad de calor, el sur de California puede esperar una tendencia al enfriamiento cuando regrese el flujo de aire terrestre, con una disminución de entre 10 y 15 grados.

A partir del lunes de la próxima semana, el sur de California puede esperar algunas lluvias, e incluso, una posibilidad de caída de nieve en las comunidades de montaña.

