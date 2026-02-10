Regreso de tormentas invernales: pronósticos y alertas para el sur de California

Un sistema de tormentas invernales desplaza desde este martes las condiciones de calor en el sur de California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los pronósticos, desde la tarde de este martes se esperan las primeras lluvias, en un cambio drástico en el clima en la región que se intensificará en los próximos días, con un marcado descenso en las temperaturas.

Here's what we are thinking for the next storm moving through Tue-Wed. Expected rain totals are higher now, 0.5-1 inch common with 1-2.5 inches totals for higher terrain and north of Ventura Co. Another storm is expected next week. #socal #carain #LArain pic.twitter.com/reVeJ1NXM1 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 9, 2026

El NWS dijo que las precipitaciones que se esperan desde la tarde de este martes se extenderán por toda la región, sobre todo en la Costa Central y en las laderas costeras.

“Se esperan lluvias totales más altas, con precipitaciones comunes de entre 0.5 y 1 pulgada, y de entre 1 y 2.5 pulgadas en terrenos más altos y al norte del condado de Ventura”, dijo el NWS Los Ángeles en las redes sociales.

Ante el regreso de las lluvias, es probable que puedan ocurrir deslizamientos de rocas aislados y algunas inundaciones en las carreteras, por lo que se recomienda a los conductores que permanezcan alertas en los caminos.

Para este martes, el sur de California tiene condiciones de cielo mayormente nublado, con una calidad del aire moderada y temperaturas en los 60 °F.

One more warm day on tap on Monday, then a big cool down with windy and rainy conditions Tuesday-Wednesday. #cawx pic.twitter.com/94frlLzSt3 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 9, 2026

Una alerta de oleaje alto está vigente hasta la noche de este miércoles, con previsiones de que se intensifique, además de que ocurran peligrosas corrientes de resaca.

Se tiene también vigente una alerta de intensos vientos, con ráfagas de hasta 30 a 40 millas por hora en las montañas, pasos y cañones.

Las precipitaciones disminuyen desde el jueves, con una etapa seca el viernes, antes de otro cambio repentino en las condiciones del clima desde el sábado, cuando los especialistas del NWS esperan otro sistema de tormentas invernales para el fin de semana, que se prolongará por varios días.

El sistema de tormentas invernales de esta semana será relativamente leve en comparación con el que se pronostica que comenzará a partir de la noche del sábado, que descargará múltiples rondas de lluvias intensas y frías durante la próxima semana.

Los meteorólogos están más inquietos por la tormenta invernal que se pronostica para la próxima semana. De acuerdo con algunas estimaciones, se esperan totales de lluvia más altos, de 2 a 3 pulgadas.

Es incierto el momento exacto y la intensidad de la tormenta invernal que se espera para el próximo fin de semana, así como la cantidad estimada de precipitaciones, debido al pronóstico prolongado de siete días.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a los residentes del sur de California prepararse para una ventana meteorológica más activa entre el 14 y el 19 de febrero, periodo en el que se esperan lluvias más intensas y condiciones extremadamente frías.

