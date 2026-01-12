California se libra de la sequía tras 25 años

Por primera vez en 25 años, el territorio del estado de California está libre de sequía.

De acuerdo con el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, no queda rastro alguno de sequía en ninguno de los 58 condados del Estado Dorado, según datos hasta el 6 de enero de 2026.

California is free of drought and abnormal dryness for the first time since 2000. The state has also experienced periods with less than 1% of abnormal dryness in 2005 and 2011.#drought2026 #drought #California pic.twitter.com/lz50aiPTLv — Drought Center (@DroughtCenter) January 8, 2026

Las posibles condiciones de sequía quedaron borradas del mapa después de la serie de tormentas invernales que descargaron fuertes lluvias en California en los últimos meses de 2025, en especial las que ocurrieron durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en el sur del estado.

California es el tercer estado más grande del país, con una superficie aproximada de 163,696 millas cuadradas.

En el mapa publicado por el Monitor de Sequía de Estados Unidos se muestra que en ninguna región de California se considera “anormalmente seca”.

En 2025, Los Ángeles tuvo el quinto noviembre más lluvioso desde que se llevan a cabo sus registros de precipitaciones, en 1895, mientras que las tormentas de diciembre colaboraron para borrar cualquier vestigio de sequía en el estado.

Además, las tormentas invernales de diciembre ayudaron a recargar las capas de nieve en las montañas de California, que representan una importante fuente de agua para el estado durante la época de deshielo.

En el informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos en esta temporada el año pasado mostraba algunas partes de California bajo condición “anormalmente seco”, particularmente en la región sureste del estado.

Desde el 1 de octubre de 2025, cuando inició la temporada de lluvias, hasta el 10 de enero de 2026, California registra más de 14 pulgadas de lluvia, lo que representa casi cinco pulgadas más que el promedio histórico para el mismo periodo, según California Water Watch.

Durante el fin de semana, el sur de California registró temperaturas frías, sin presencia de lluvias; sin embargo, la región estuvo bajo los efectos de intensos vientos de Santa Ana, lo que incrementó la sensación del frío entre los residentes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, todavía se esperan fuertes ráfagas de viento en la región, aunque con un ligero aumento en las temperaturas y sin pronósticos de lluvias durante esta semana.

