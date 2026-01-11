Vientos de Santa Ana y frío durante el fin de semana en el sur de California

Durante el fin de semana, los fuertes vientos de Santa Ana han trastornado el clima en el sur de California, región que se ha visto afectada por un descenso en la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que las intensas ráfagas de viento provenientes del noreste han golpeado la región en el transcurso del fin de semana, que incluso alcanzaron las 60 millas por hora en ciertas zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Winds trend downwards starting late this afternoon, but will be locally strong through Monday afternoon. Rest of next week looks like weak to moderate Santa Anas, with the stronger winds more localized to the foothills and passes for the most part. — NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 11, 2026

“Los vientos del domingo serán similares y alcanzarán entre 60 y 70 millas por hora en las montañas, incluyendo las de Santa Mónica y Santa Susana, con ráfagas de 40 a 55 millas por hora en los valles occidentales del condado de Los Ángeles y valles orientales del condado de Ventura“, dijo el NWS.

Otras zonas que, de acuerdo con los pronósticos del NWS, también estaban en riesgo de registrar ráfagas de viento de 40 millas por hora eran la costa del condado de Ventura y la parte oeste de Malibu.

Las autoridades emitieron una alerta de fuertes ráfagas de viento, superiores a las 60 millas por hora, para las montañas occidentales de Santa Mónica, que se mantuvo vigente hasta la 1:00 p.m. de este domingo.

Sin embargo, se emitió otra alerta de intensos vientos para el oeste de la zona recreativa en las montañas de Santa Mónica, que permanece activa hasta la 1:00 p.m. de este lunes 12 de enero.

Según los meteorólogos, la fuerza del viento puede ser de 25 a 35 millas por hora, con ráfagas de 50 millas por hora.

“Los fuertes vientos arrastrarán los objetos que no estén bien sujetos. Las ramas de los árboles podrían romperse y provocar algunos cortes de electricidad, y los suelos recientemente saturados aumentarán el riesgo de la caída de árboles”, pronosticó el NWS.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que la ronda de los vientos de Santa Ana de este fin de semana coincidió con las condiciones de temperaturas más frías antes de la entrada de un frente cálido que se espera para esta semana.

“Se tendrá una tendencia lenta al calentamiento durante la próxima semana, aunque las temperaturas mínimas nocturnas seguirán siendo frías”, advirtieron los meteorólogos del NWS.

Pese a la presencia de los vientos de Santa Ana, los especialistas aseguraron que el riesgo de incendios forestales es bajo debido a la carga de humedad que dejaron las tormentas invernales que azotaron en las semanas recientes el sur de California.

Las intensas lluvias que se presentaron durante la Navidad y el Año Nuevo recargaron suficientemente de humedad los terrenos de la región, a diferencia el año pasado, cuando para esta época del año apenas había caído 0.16 pulgadas de lluvia en el año hidrológico, que comienza en octubre.

Esas condiciones favorecieron la detonación y desarrollo de los devastadores incendios Eaton y Palisades, que afectaron en enero de 2025 las zonas de Altadena y Pacific Palisades.

