Los Ángeles bajo alerta por fuerte tormenta invernal

Autoridades emitieron alertas de inundación y evacuación para ciertas zonas del condado de Los Ángeles debido a un sistema de tormenta invernal que afecta esta semana a toda la región.

Se tienen activas las alertas de inundación durante todo este lunes en el condado de Los Ángeles por el peligro de deslizamientos de tierra y flujos de lodo en áreas cercanas a terrenos empinados dañados por recientes incendios forestales y de vegetación.

Periods of wet weather this week. Highest amounts and rates expected Monday with some thunderstorms. Potential for flash flooding with rock, mudslides, and debris flows. #CAwx #LArain pic.twitter.com/s1LhEHMmkZ — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 16, 2026

Las personas que residen en las áreas dentro de las alertas deben estar preparadas para evacuar sus casas si las precipitaciones aumentan el riesgo de inundaciones.

La primera tormenta invernal, de tres que se pronostican, comenzó a afectar la región desde la noche de este domingo, y se extienda hasta la mañana de este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) solicitó a los residentes cercanos a las áreas vulnerables que tomen precauciones por el peligro que se tiene por la tormenta invernal.

El riesgo incluye condiciones de clima severo, con posibles pequeños tornados, ráfagas de viento de 60 millas por hora y cantidades de lluvia de hasta una pulgada por hora.

Las áreas consideradas en las alertas de evacuación consideran las zonas afectadas por los incendios Canyon, Bethany, Eaton, Palisades, Kenneth, Sunset, Lidia, Hurst, Franklin y Bridge.

Durante el primer sistema de tormentas invernales, que se espera sea el más intenso, se pronostican acumulaciones de lluvia de 1 a 3 pulgadas de agua pluvial en áreas costeras, y de 2 a 5 pulgadas en las montañas para la noche de este lunes.

De acuerdo con los pronósticos del NWS, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya desde la noche de este lunes a la mañana del martes, pese a que algunas precipitaciones puedan presentarse.

Además de las fuertes lluvias, los pronósticos para esta tormenta invernal también incluyen intensas nevadas, en elevaciones de los 6,500 pies durante este lunes, y que disminuya a los 5,000 pies para este martes.

Tan pronto pase el primer sistema de tormenta invernal de este lunes, se espera la llegada de un segundo desde la noche de este martes, con más lluvias en los valles y nevadas en las montañas, bajo condiciones de temperaturas más frías.

Durante el segundo sistema de tormenta se pronostica entre 1.5 y 3 pulgadas de lluvia entre este martes y miércoles, con una posible acumulación total de entre 3 y 6 pulgadas en comunidades de montaña.

Los meteorólogos pronostican un tercer sistema de tormenta invernal que afecte la región a partir de este jueves.

