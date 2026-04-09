Tormentas primaverales afectan el sur de California este fin de semana

Una serie de tormentas primaverales se pronostica para este fin de semana en el sur de California, lo que refresca el ambiente tras una reciente ola de calor.

Después de que este miércoles se registró una temperatura máxima 10 grados por encima de lo habitual en esta época del año, se desplaza a la región un sistema de baja presión, acompañado por lluvias y vientos más frescos, que se prolongará hasta principios de la próxima semana.

A low system will bring widespread rain, mtn snow & poss tstms w/rain starting as early as Thur night. Expecting about 0.50 to 1.50" of rain, higher totals for the mtns/foothills/tstms. There is also a 10-20% chc for a dusting of snow for the Grapevine late Sun-early Mon. pic.twitter.com/WnJELumFSS — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) April 9, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que dos sistemas de tormentas afectarán la región este fin de semana.

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De acuerdo con el NWS, el primer sistema de tormentas, el menos intenso, comenzará a hacer sentir sus efectos entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado, principalmente en el norte de California, antes de desplazarse hacia el sur.

Una segunda tormenta, la más fuerte, se pronostica para este domingo, que puede traer suficiente humedad, acompañada de aire frío, que puede descargar nevadas en zonas montañosas a tan solo 4,500 pies para el final del fin de semana.

Según los especialistas del NWS, las ráfagas de viento podrían alcanzar las 50 millas por hora (80 km/h) en las montañas del interior y en las estribaciones, lo que podría ocasionar que se emitan alertas por intensos vientos.

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Se prevén lluvias generalizadas, con acumulaciones que pueden estar entre media pulgada y una pulgada y media de agua pluvial, aunque las cantidades pueden variar de acuerdo con cada localidad.

Los meteorólogos mantienen un seguimiento del avance de las tormentas para estimar la cantidad de agua que pudieran descargar y vigilar que no alcancen los umbrales necesarios para el deslizamiento de escombros en zonas afectadas por incendios forestales.

Para este viernes, se pronostica un descenso en las temperaturas máximas, con la llegada de nubes altas, antes de que ocurran las primeras precipitaciones en la noche del viernes y la madrugada de este sábado, principalmente en zonas costeras.

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Para este domingo llega la segunda tormenta, más fría y acompañada de lluvias más intensas, condiciones que se pueden prolongar hasta la mañana del lunes.

Los especialistas recomendaron a los residentes asegurar los objetos que se encuentran al aire libre para evitar que sean desplazados por la intensidad de los vientos, sobre todo en comunidades de las zonas montañosas y en los valles.

De acuerdo con los pronósticos del NWS, se tiene entre el 15% y el 30% de probabilidad de tormentas eléctricas.

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Las condiciones de cielos despejados y temperaturas más cálidas estarán de regreso para el martes 14 de abril, con probabilidades mínimas de que puedan presentarse algunos chubascos para finales de la próxima semana.

Los conductores deben estar preparados en caso de encontrar carreteras inundadas, por lo que se puede esperar un tiempo adicional durante los traslados.

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