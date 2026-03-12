Ola de calor intensa en el sur de California eleva las temperaturas a niveles récord

Una intensa ola de calor que se pronostica para este jueves amenaza con elevar las temperaturas a niveles récord en el sur de California, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El incremento en los registros de los termómetros es consecuencia de un sistema de alta presión. Se pronostica que eleve las temperaturas de 10 a 15 grados por encima del promedio en las costas y en los valles. Estas temperaturas rondarán niveles altos de 80°F (27°C) o superiores a 90°F (32°C).

HIGH RISK FOR HEAT ILLNESS this week, especially Thursday and Friday. Adjust plans now to avoid outdoor activities during the heat of the day. #cawx pic.twitter.com/rZ4srsOzNd — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 10, 2026

Se espera que los efectos del sistema de alta presión prevalezcan hasta el viernes.

El NWS emitió un aviso de calor intenso que está vigente desde las 10:00 a.m. de este jueves hasta las 8:00 p.m. del viernes para una amplia parte de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Los especialistas advirtieron a los residentes sobre el mayor riesgo de enfermedades causadas por las altas temperaturas, especialmente para miembros sensibles de la comunidad, como las personas mayores, los niños y aquellos que no tienen acceso al aire acondicionado.

Se recomienda a las personas mantenerse debidamente hidratadas, evitar las actividades al aire libre durante las horas de calor intenso y tomar descansos cuando sea necesario.

Según el NWS, para este jueves se pronostican las siguientes temperaturas máximas:

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles : 88°F (31°C)

: 88°F (31°C) Woodland Hills : 95°F (35°C)

: 95°F (35°C) Long Beach : 94°F (34°C)

: 94°F (34°C) Fullerton : 96°F (35.5°C)

: 96°F (35.5°C) Riverside : 93°F (33.8°C)

: 93°F (33.8°C) Lake Elsinore: 92°F (33.3°C)

Para este sábado se espera una ligera disminución en las temperaturas, aunque se mantendrán cálidas, con un descenso de apenas entre 5 y 10 grados en las zonas costeras y en los valles.

El NWS anticipó que el calor extremo puede estar de regreso para la próxima semana en el sur de California.

