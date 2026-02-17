Se esperan más precipitaciones en el sur de California

Después de una pausa tras las intensas lluvias de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) recordó que se esperan más precipitaciones la noche de este martes, con la llegada de una segunda tormenta invernal al sur de California.

De acuerdo con los meteorólogos, la región todavía debe estar preparada para un tercer sistema de tormentas, que se pronosticó para este jueves.

Growing risk of DANGEROUS SEAS and DAMAGING WINDS through Wed including many downed trees. Stay off and away from the ocean. Park cars away from tall trees. Secure loose objects. Watch for road debris. #cawx pic.twitter.com/6gj079yzfl — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 17, 2026

Está vigente una advertencia de inundación en el condado de Los Ángeles desde las 6:00 p.m. de este martes hasta las 6:00 a.m. del miércoles.

El NWS pronosticó que los totales de lluvia para la tormenta invernal de este martes probablemente estarán entre tres cuartos de pulgada y una pulgada en las zonas costeras y en los valles, y de dos a dos y media pulgadas en las áreas de montaña.

Los especialistas dijeron que se trata de un sistema más frío que puede ocasionar mayores efectos en las montañas, donde los niveles de nieve pueden bajar hasta los 3,000 pies durante la madrugada de este miércoles.

“Aunque gran parte de la tormenta habrá terminado para ese momento, el flujo predominante del noroeste puede mantener las lluvias en las laderas orientadas al norte durante la mañana del miércoles, incluyendo a Grapevine en la Interestatal 5“, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta que se presentó este lunes trastornó las actividades de los residentes, con inundaciones en muchas autopistas y calles, y con avisos de evacuación para los residentes con viviendas cercanas a cicatrices de recientes incendios forestales.

Por la intensidad de la tormenta, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, advirtieron a los angelinos en áreas vulnerables para que estuvieran preparados ante posibles evacuaciones durante la semana.

Tanto Bass como Solís mencionaron que se habían desplegado equipos adicionales que estuvieran preparados para responder a cualquier emergencia.

Los residentes de Los Ángeles tienen la oportunidad de mantenerse informados y oportunamente actualizados sobre las alertas de emergencia con la aplicación NotifyLA.org.

Las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en varias zonas de Los Ángeles, como la que ocurrió en el área de 12330 West Olympic Boulevard, donde siete vehículos quedaron varados por la crecida del agua.

Topanga Canyon Boulevard permanece cerrado en ambas direcciones desde Pacific Coast Highway hasta Grand View Drive, informó Caltrans.

Según la agencia, este lunes se localizaron varios puntos donde se registraron deslizamientos de lodo y escombros.

Ese tramo, que se conoce como Ruta Estatal 27, es un camino activo de trabajo durante los esfuerzos de recuperación en curso tras el incendio de Palisades, de enero de 2025, y las tormentas invernales. Generalmente, el tramo está cerrado al público de medianoche a 5:00 a.m. todos los días.

Las autoridades emitieron una advertencia de viento intenso para Antelope Valley, vigente de las 3:00 p.m. a las 10:00 p.m. de este martes, por ráfagas que pueden alcanzar hasta las 50 millas por hora.

Posteriormente, se emitió otra advertencia de viento más intenso, de 10:00 p.m. de este martes a las 6:00 a.m. del miércoles, cuando las ráfagas pueden registrar hasta 65 millas por hora.

