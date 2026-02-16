Tormenta causa estragos en Los Ángeles

Las fuertes lluvias que azotaron la ciudad y el condado de Los Ángeles provocaron una paralización en vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ángeles (LAX), inundaciones repentinas en autopistas de la ciudad y del condado que se convirtieron literalmente en pistas de deslizamiento, y aumentaron el riesgo de colisiones en las calles, colapso vial y numerosos autos varados.

Debido al riesgo de tormentas eléctrica y visibilidad reducida, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles emitió una orden de paralización de vuelos de salida el lunes por la mañana, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advertía sobre una tormenta “inusualmente peligrosa” y emitía alertas de inundaciones, viento y oleaje fuerte en todo el sur de California. Se esperan más tormentas hasta el jueves, con posibilidad de más lluvia la próxima semana.

Al recuento de los daños se suma el cierre de 40 cierres de caminos, calles y carreteras, 6 cierres de carreteras más han sido planificados y otros 5 cierres de carreteras que afectan rutas de desastre se suman a la lista, según informes preliminares del Departamento de Servicio Públicos del condado de Los Ángeles.

Los estragos de las lluvias van desde la zona de Whittier/Los Nietos a Westchester/Lennox; de Los Angeles Forest a Stevenson Ranch, Hacienda Heights, Del Aire, Basset, South Whittier, Este de Los Ángeles, Castaic, View Park/Windsor Hills y las montañas de Santa Mónica.

“Quiero instar a los residentes a tomar en serio el pronóstico del sistema de tormentas y prepararse”, dijo la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Hilda Solis.

No todos salieron con su paraguas la mañana de ayer en Los Ángeles. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Listos para enfrentar los problemas

En algunas partes del condado de Los Ángeles solamente se permite el ingreso de vehículos de servicios de emergencia como en Stonecrest Road y Valley Canyon Road., en dirección a Soledad Canyon, en la zona de Agua Dulce. Lo mismo ocurre en Marvin Braude Bike Path y la calle Napoleón, en dirección a la calle Sandpiper, en el área de Los Angeles/Westchester.

Inicialmente, autoridades del Departamento de Servicio Públicos del condado de Los Ángeles no reportaron deslaves en la zona quemada del incendio en Pacific Palisades y Malibú. Solamente algunas calles fueron cerradas.

Si bien no se espera que la serie de lluvias sea tan intensa como el río atmosférico que se experimentó en diciembre de 2025, las fuertes lluvias, las tormentas eléctricas y el oleaje peligroso aún pueden crear graves peligros, como inundaciones y flujos de escombros.

Solis dio a conocer que el condado Los Ángeles está listo para afrontar la situación, luego de la primera de tres tormentas pronosticadas esta semana, misma que trajo consigo temperaturas invernales más frías en el sur de California, además de nevadas importantes en las montañas.

Para enfrentar cualquier contratiempo, representantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Obras Públicas y la Oficina de Gestión de Emergencias están trabajando juntos para preparar y mantener a las comunidades seguras.

Al mediodía del lunes, el diluvio inundaba autopistas y calles de todo el condado y la ciudad de Los Ángeles. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

La supervisora Solis dio a conocer que, además, se están tomando medidas para proteger a las personas en situación de calle.

“Nuestro Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda está coordinando la difusión para garantizar que las personas en zonas de alto riesgo estén informadas sobre los recursos disponibles y conectadas con refugios durante la tormenta”, explicó la supervisora Solís.

En el condado de Los Ángeles hay 72,308 individuos en situación de calle, por lo que ya se activaron vales para moteles para complementar los refugios existentes, y los equipos de difusión continuarán participando activamente y priorizarán la asignación de moteles durante el fin de semana.

Sobre la base del recuento de personas sin hogar del Gran Los Ángeles de 2025, en la ciudad hay 43,699 individuos sin vivienda, y unos 73,208 en el condado, por lo que ambos gobiernos han activado refugios temporales de emergencia coordinados por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles

“La disponibilidad cambia casi a diario, pero esto es lo que está activo y funciona desde noviembre a marzo en todo el condado”, dio a conocer la oficina de la alcaldesa Karen Bass.

Autopistas anegadas de agua

Al mediodía del lunes, el diluvio inundaba autopistas y calles de todo el condado y la ciudad de Los Ángeles. Pocos peatones se veían en las calles y negocios estaban cerrados porque las lluvias coincidieron con el feriado del Día de los Presidentes.

En una intersección del bulevar Olympic al oeste de Los Ángeles, siete vehículos quedaron varados en medio de una inundación. Elementos del Departamento de bomberos cerraron un tramo de la calle y bombearon el agua.

Otras inundaciones se reportaron en la autopista Golden State (5) en dirección norte, desde Valencia Boulevard hasta Magic Mountain Parkway; en la autopista Century (105) en Hawthorne, en la rampa de salida de la avenida Prairie, y en la rampa de entrada de Baldwin Avenue hacia la autopista Foothill (210) en dirección oeste, en Arcadia.

No saben manejar bajo la lluvia

A las 4:00 p.m. del lunes, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) había informado de 63 incidentes de choques automovilísticos y peligros de tráfico, desde el área del este de Los Ángeles a Newhall, Altadena, West Los Ángeles, West Valley y Sur Los Ángeles

Si bien los factores clave en las colisiones de autos bajo la lluvia incluyen la pérdida de tracción en el pavimento mojado, la formación de baches, la acumulación de lodo y, en zonas inclinadas, deslaves de tierra, numerosos automovilistas no reducen la velocidad.

Las autoridades del orden y meteorólogos generalmente han recomendado a la población a tener precaución en las carreteras, planificar con anticipación sus salidas y mantenerse informados de las condiciones del tráfico.

Ese consejo lo siguió al pie de la letra Margarita Urcid, residente del este de Los Ángeles, quien debió llevar a su madre, Petra, a una cita médica programada, con una hora de anticipación.

“La clínica no está lejos de mi casa, pero yo sé que uno tiene que manejar más despacio y con mayor precaución”, dijo la señora Urcid, quien consideró que “está mal que lo diga, pero en Los Ángeles la gente no sabe manejar cuando hay lluvia”.

Su comentario lo basó en la experiencia que le tocó vivir, cuando fue testigo en 2024 del atropellamiento de un señor de edad avanzada, quien atravesaba la Avenida Arizona.

“Aquel día estaba lloviendo como ahora y el chofer que atropelló al señor no se detuvo para ayudarlo”, dijo. “Mucha gente es inconsciente”.

Las advertencias de evacuación han estado vigentes para parcelas seleccionadas cerca de las zonas quemadas en los recientes incendios forestales de enero de 2025, desde las 9 p. m. del domingo hasta las 9:00 a.m. de este martes: Eaton Fire (en Altadena) y Palisades Fire (en Pacific Palisades), el incendio Hurst (Diamond Road en Sylmar) y Sunset Fire (ocurrido en Solar Drive/ Hollywood Hills).

“Se insta a los residentes de esas zonas a permanecer alertas y estar preparados para evacuar si se emite una orden de evacuación”, declaró la supervisora Solis.

En su página electrónica, la administración del parque de atracciones Magic Mountain, en la ciudad de Valencia, dio a conocer que “debido al mal tiempo, Magic Mountain estará cerrado hoy, 16 de febrero. Los boletos no utilizados con fecha del 16 de febrero de 2026 se pueden usar cualquier día de funcionamiento público hasta el 31 de diciembre de 2026”, dio a conocer la administración del parque de atracciones.

Bass garantiza seguridad

La alcaldesa Karen Bass informó que, ante las fuertes lluvias pronosticadas para esta semana, los servicios de emergencia, los equipos de Obras Públicas y el personal municipal están tomando medidas para garantizar la seguridad de los angelinos y estarán listos para responder ante cualquier posible impacto.

“Aunque las lluvias más intensas parecen haber quedado atrás, el @NWSLosAngeles ha extendido la alerta de inundaciones repentinas para la mayor parte de la ciudad, incluyendo las zonas afectadas por incendios recientes, hasta al menos las 5 p. m. de ayer en la noche, dio a conocer la alcaldesa, en su cuenta de X. “Hemos recibido mucha lluvia en poco tiempo; por favor, tengan cuidado en las carreteras y estén atentos a posibles flujos de lodo o escombros”.

La alcaldesa recomendó a todos los angelinos, especialmente a quienes se encuentran en zonas afectadas por incendios, que sigan las directrices oficiales, tengan precaución en las carreteras, planifiquen con anticipación y se mantengan informados.

Bass informó que el Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad fue activado desde el lunes, y la Alcaldía continuará coordinando con el Departamento de Manejo de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (LAPD) y los departamentos municipales pertinentes para garantizar que todo el personal esté listo para responder según sea necesario y mantener la seguridad de los angelinos.

En estos días de lluvias y clima severo, la ciudad y el condado han activado refugios temporales de emergencia coordinados por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles.

Refugios para personas sin hogar

Los sitios que están abiertos 24/7 para personas en situación de calle y ofrecen cama, comidas y servicios básicos son:

– Home at Last (mujeres) – 8770 S. Broadway

– Whittier First Day (mixto) – 12426 Whittier Blvd.

– Se habilitaron los centros:

– Mid Valley Senior Center (Panorama City)

– Lincoln Heights Senior Center

– South LA Sports Activity Center

– Oakwood Recreation Center (Venice)

Para recibir alertas

Residentes de la ciudad de Los Ángeles pueden registrarse para recibir alertas de emergencia en http://NotifyLA.org e informar al mismo tiempo de cualquier inundación que no ponga en peligro la vida, árboles caídos u otros daños al 311, que operará en horario extendido.

Para obtener la información más reciente sobre la tormenta en el condado de Los Ángeles, visite: www.ready.lacounty.gov/rain

Para recibir alertas de emergencia, regístrese en www.alert.lacounty.gov

Para actualizaciones en tiempo real, siga a @ReadyLACounty. Los residentes sin acceso a internet pueden llamar al 2-1-1.